21-aastane Bearman debüteeris vormel-1 sarjas 2024. aastal ja edutati aasta hiljem Haasi põhisõitjaks. Käimasoleval hooajal on noor britt põhisõidus esikümnesse jõudnud neljal etapil. Sõitjate punktiarvestuses hoiab Bearman kaks etappi enne hooaja lõppu 13. kohta. Haasi teist vormelit juhib järgmisel hooajal 21-aastane brasiillane Rafael Camara.

Ka ülejäänud tiimides on sõitjatekohad nüüdseks täidetud: McLarenit esindavad Lando Norris ja Oscar Piastri, Ferrarit Lewis Hamilton ja Charles Leclerc, Red Bulli Max Verstappen ja Isack Hadjar, Mercedest Kimi Antonelli ja George Russell, Aston Martinit Fernando Alonso ja Lance Stroll, Alpine'i Pierre Gasly ja Franco Colapinto, Racing Bullsi Liam Lawson ja Arvid Lindblad, Williamsit Alexander Albon ja Carlos Sainz jr., Audit Niko Hülkenberg ja Gabriel Bortoleto ning Cadillaci Sergio Perez ja Valtteri Bottas.

Uus hooaeg algab märtsi keskel Bahreini GP-ga. Käimasoleval hooajal on tulemas veel Katari ja Abu Dhabi GP-d.