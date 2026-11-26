Tempokalt alanud kohtumises läks Mistra küll esmalt Patrick Padjuse tabamuse abil 4:2 ette, kuid Karlis Kalk vedas seejärel Serviti nelja väravaga avapoolaja keskpaigaks 9:6 ette. Seejärel tegid võistkonnad teineteisele varajasi jõulukinke, kui palli vabalt tehnilise vea järel vastastele loovutati. Perioodi lõpuni vahe suurelt ei muutunud ning pausile mindi seisul 14:12.

Kuigi teisel poolajal vähendas Mistra korduvalt vahe kahe- või kolmeväravaliseks, siis Alfred Timmo ja Hendrik Varuli koostöös rünnakul ning Jürgen Lepassoni esitustega postide vahel võttis Serviti siiski 30:26 võidu.

Serhii Orlovskiy sai Mistra resultatiivseimana kirja viis väravat. "Tegime täna lihtsalt liiga palju lihtvigu ning Serviti kasutas selle kohe edukalt ära," rääkis Vahur Oolup Mistra poolelt. "Niikaua kui suutsime positsioonimängus asju hoida, oli kõik hästi, aga kui nemad jooksma lasta, siis on kõik pekkis," lisas ta.

"Kole mäng, aga võit," võttis Mathias Rebane mängu Serviti vaatest kokku. "Eksimusi ja ebaõnnestumisi oli palju, loodetavasti said need täna tehtud ning pühapäeval on eurosarjas juba pilt parem." Põlva meeskonna resultatiivseim oli Alfred Timmo kaheksa

tabamusega.

HC Kehra/Horizon Pulp&Paper haaras kohe alguses kodupubliku ees Viljandi HC/LEONHARD WEISS-i vastu ohjad ning Martin Lepiku tabamuse järel võeti 15. minutiks 9:6 edu. Kehra mehed suutsid rünnakul väga resultatiivselt tabada ning Viljandi ei suutnud lähemale võidelda. Poolaja seisuks jäi 20:15.

Teise perioodi alguses suurendasid võõrustajad edu veelgi ning ning hetkeks juhiti juba seitsme väravaga. Kuigi viljandlased said korra ka lähemale, siis enamaks neil jõudu ei jätkunud ning lõppseisuks jäi 38:29. HC Kehra eest said Martin Lepik ja Tom-Simion Treiman kirja seitse, Viljandi eest Andrei Basarab ja Aleksander Pertelson kuus väravat.

Eelmisel nädalal Mistra alistanud SK Tapa jätkas hea hooga ning Viimsi/Alexela vastu haarati ohjad juba esimese poolaja lõpuks, kui Marten Saare tabamuse järel mindi juhtima 16:11. Teisel perioodil juhtis Tapa korraks ka seitsme väravaga ning võttis lõpuks 30:25 võidu. SK Tapa eest said Trivo Vaigurand, Marten Saar ja Marcus Rättel kirja viis tabamust. HC Viimsi poolelt viskasid Jasper Arnover, Georg Gustav Kont ja Karl Sebastian Aamer viis väravat.

Meistriliiga tabeliseis läks kolmapäevaste mängude järel väga põnevaks. Neli meeskonda jagavad nüüd kaheksa punktiga Põlva Serviti seljataga teist kohta.

Servitit ootab tuleval nädalavahetusel ees otsustav eurosarja kohtumine, kui minnakse teist korda vastamisi Tšehhi klubi Praha Duklaga. Serviti alustab korduskohtumist neljaväravalise eduga. Teised meeskonnad peavad järgmisel nädalal veel ühe meistriliiga vooru, enne kui Balti liiga ja karikavõistluste lainele minnakse. Karikavõistluste kohamängud toimuvad 12. ja 13. detsembril Kehras.

Meistriliiga tabeliseis: 1. Põlva Serviti 12 punkti, 2.-5. Mistra, Viljandi, Kehra, Tapa (kõik 8 punkti), 6. Viimsi (0 p).