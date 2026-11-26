Võrkpalli naiste karikavõistlustel peeti kolmapäeval esimene poolfinaalkohtumine, kus tiitlikaitsja Rae Spordikool/VIASTON sai kodusaalis võidu Viljandi Metalli üle. Rae naiskond võttis sellega revanši oktoobris Meistriliigas saadud kaotuse eest ja vajab finaalipääsuks veel üht võitu.

Võõrustajad haarasid Tuule spordihoones peetud vastasseisu avageimis initsiatiivi, minnes 16:13 ja 22:15 juhtima ning võites geimi 25:20. Teises geimis pakkusid viljandlannad märksa tugevamat konkurentsi. Rae naiskond juhtis 21:17, kuid külalised viigistasid mänguseisu 23:23. Ülejäänud kaks punkti kuulusid koduvõistkonnale, vahendab Volley.ee.

Kolmandas geimis pääses Rae esindus 8:5 ja 21:14 ette. Kuigi Viljandi võistkond suutis lõpuosas vahet vähendada, hoidsid võõrustajad edu ja vormistasid 25:21 geimivõiduga kohtumise 3:0 (25:20, 25:23, 25:21) lõpptulemuse.

Vigastatud Kristel Allorgi puudumisel osutus Rae naiskonna parimaks 17 punkti (+13) kogunud Anna Gontsarova, kes paistis silma suurepärase 68-protsendilise rünnakuefektiivsusega, realiseerides 22 rünnakust 15. Brita Männilaan lisas kümme punkti ning Maria Säästla ja Liis Kiviloo kumbki seitse punkti. Viljandi Metalli edukaim oli Kelly Metsamärt kümne punktiga. Liisbet Pilli arvele kogunes kaheksa punkti.

Võitjad lõid üheksa ja kaotajad viis serviässa. Rae naiskond oli parem ka blokis, teenides kaheksa punkti külaliste viie vastu.

Rae ja Viljandi on tänavu juba korra omavahel kohtunud, kui viljandlannad teenisid 30. oktoobril peetud Meistriliiga mängus kodusaalis 3:1 võidu.

Naiste karikavõistluste poolfinaalides peetakse kaks vastasseisu ja finaali pääsemiseks tuleb võita mõlemad mängud, sõltumata geimide tulemusest. Kui Viljandis jääb peale Viljandi Metall, selgitatakse finalist korduskohtumise järel 15 punktini mängitavas kuldses geimis. Kordusvaatuse toimumisaeg on selgumisel.

Teises poolfinaalis lähevad vastamisi TalTech/Nordaid ja Tartu Ülikool/Bigbank. Avakohtumine peetakse 2. detsembril kell 19 TalTechi spordihallis ja kordusmäng toimub 4. detsembril kell 19 Tartu Ülikooli spordihoones.

Mõlemad naiskonnad jõudsid poolfinaali geimigi loovutamata. TalTech/Nordaid alistas veerandfinaalis kahel korral 3:0 Viimsi/Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikool/Bigbank oli sama tulemusega mõlemas kohtumises parem esiliigas mängivast Gerardo's Toys/Neemecost.

Naiste karikavõitja selgub 16. detsembril Tallinnas Unibet Arenal.