Täna kell 17.00 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet laskesuusatamise MK-hooaja avaetapilt Soomes Kontiolahtis, kus on kavas meeste 20 km individuaaldistants. Võistlust kommenteerivad Alvar Tiisler ja Margus Ader, kohapealt vahendab muljeid Hanna Hinsberg.

Kokku on stardinimekirjas 109 laskesuusatajat ning nende seas ka Eesti koondislased Rene Zahkna (stardinumber 8), Mark-Markos Kehva (41), Kristo Siimer (71) ja Karl Rasmus Tiislär (89).

Esimesena alustab võistlust Suurbritannia esindaja Jacques Jefferies. Eelmisel hooajal MK-sarja üldvõitjaks tulnud prantslane Eric Perrot pääseb rajale Kehva järel 42. mehena. Norra tipud Johan-Olav Botn ja Sturla Holm Lägreid kannavad stardinumbreid 38 ja 46.

Mullu algas MK-hooaeg Rootsis Östersundis, kus moodustasid individuaaldistantsil esikolmiku Botn, tema koondisekaaslane Martin Uldal ja rootslane Sebastian Samuelsson. Parim eestlane oli toona Jakob Kulbin, kes saavutas 12. koha. Kulbin jäi tänavu esimese etapi koosseisust välja.