Real tegi kahekohalise vahe sisse juba esimesel veerandajal tänu täpsetele kolmepunktivisetele, tabades esimesest kümnest kaugviskest lausa seitse. Abiks oli ka Jonas Valanciunas, kes tegi esimesel poolajal neli isiklikku viga ja võimaldas seeläbi Realil lauavõitlust dikteerida.

Juba avaveerandil 12 punkti kirja saanud Andres Feliz kogus võitjate parimana 20 punkti. Walter Tavares toetas 16 punkti ja kaheksa lauapalliga ning Theo Maledon lisas omalt poolt võitu 15 silma. Žalgirise särgis tõusis 24 punktiga üleplatsimeheks Marius Grigonis.

Real sai kuue kaotuse kõrvale kirja kaheksanda võidu ning kerkis tabelis kuuendale kohale. Žalgiris on täpselt sama võitude-kaotuste saldoga kümnes.

Tabeli tippu kerkis tiitlikaitsja Olympiakos, kes sai kodus 104:79 (32:29, 17:15, 23:22, 32:13) jagu Tel Avivi Hapoelist. Olympiakose kogenud mängujuht Cory Joseph tabas kuuest kolmepunktiviskest viis ja lõpetas mängu oma Euroliiga tippmarki tähistanud 27 punktiga. Evan Fournier viskas 23 ja Sasha Vezenkov 21 punkti, kaotajate resultatiivseim oli 17 punkti toonud Ish Wainright.

Olympiakos on võitnud 14 mängust 11, 12. real paikneva Hapoeli arvel on seitse võitu ja seitse kaotust.

Ülejäänud kahes mängus võidutsesid Baskonia (2-12) ja Belgradi Partizan (8-6). Baskonia pani kümne mängu pikkuseks veninud kaotusteseeriale punkti 86:81 (19:21, 22:25, 29:11, 16:24) võiduga Anadolu Efesi (6-8) üle ning Partizan seljatas võõras saalis Dubai (9-5) tulemusega 84:71 (17:18, 20:22, 21:22, 26:9).