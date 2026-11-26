Möödunud nädalavahetusel toimus Poolas Gliwices lestaujumise MK-etapp, kus osales 387 sportlast 54 klubist ja 13 riigist. Eesti sportlased võitsid kokku 41 medalit – 20 kulda, 11 hõbedat ja 10 pronksi.

Eesti sportlased näitasid kõrget taset kõigis kolmes vanuseklassis ning tõid medaleid nii täiskasvanute kui ka juunioride arvestuses.

Täiskasvanute arvestuses võitsid Eesti sportlased kokku kaheksa medalit, sealhulgas kolm kuld- ja viis hõbemedalit. Pjedestaalile jõudsid Aleksei Popov, Denis Kurtenkov ja Ann Ly Maiki Parts.

Vanuseklassis 16- kuni 17-aastased oli Eesti sportlaste medalisaak 21 medalit, millest 11 olid kuld-, viis hõbe- ja viis pronksmedalit. Medalivõitjate hulka kuulusid Krete Maalust, Sten Baumann, Nikita Kulikov, Polina Ikkonen, Maksim Radtšenko, Sofie Pekarski ja Johanna Kukk.

Maksim Radtšenko ja Nikita Kulikov. Autor/allikas: Eesti Allveeliit

Vanuseklassis 15-aastased ja nooremad võitsid Eesti sportlased 12 medalit: kuus kuld-, ühe hõbe- ja viis pronksmedalit. Selles vanuseklassis tõusid pjedestaalile Elizavetta Antohha, Grete Traks, Alina Tamleht, Minna Lii Johanson ja Kristian Trevor Raaga.

Erilist tähelepanu väärib 13-aastase Elizavetta Antohha esinemine vanuseklassis, kus ta võistles endast vanemate, kuni 15-aastaste sportlastega. Antohha võitis kuldmedali 50 meetri lestaujumises ja hõbemedali 50 meetri sukeldumises.

Võistluste üheks silmapaistvamaks saavutuseks oli Krete Maalusti tulemus 100 meetri akvalangiujumises. Ajaga 37,72 püstitas ta uue Eesti noorterekordi. Täiskasvanute Eesti rekordist jäi puudu vaid üks sajandik.