Kuu aja pärast 42. sünnipäeva tähistav James sai kirja oma esimese kolmikduubli 76ersi särgis. Vanameister ladus Heati korvi 25 punkti, jagas tiimikaaslastele 12 resultatiivset söötu ja hankis lauast 10 palli.

"Kui tiimil on aeg-ajalt vaja, et ma pühiksin oma keebilt tolmu maha, siis suudan seda endiselt teha," ütles James mängu järel. "Üldiselt tunnen ära, millal käsi on soe, eriti kaugvisete puhul. Eks näis, kui kaua suudan sellisel tasemel jätkata. Varsti saan 42-aastaseks. Mul võtab nüüd mängurütmi leidmine veidi kauem aega, aga viimastes mängudes on tunne olnud päris hea," lisas ta.

Jamesi kõrval kandis põhiraskust Tyrese Maxey, kes viskas võitjate parimana 30 punkti. Heat toetus suuresti Giannis Antetokounmpole, kelle arvele kogunes 32 punkti ja 14 lauapalli.

76ers on võitnud 19 mängust 15. Heat paikneb idas kümne võidu ja seitsme kaotusega kuuendal kohal.

Kevin Durant jõudis ümmarguse tähiseni, kui aitas koduklubil Houston Rocketsil jagu saada Phoenix Sunsist 116:104 (29:33, 37:23, 26:25, 24:23). 38-aastane Durant panustas võitu 20 punkti ning jõudis viienda mängijana liiga ajaloos 33 000 punktini. Temast eespool on vaid James (43697), Kareem Abdul-Jabbar (38387), Karl Malone (36928) ja Kobe Bryant (33643).

Rocketsi (14-5) leiab läänekonverentsis neljandalt tabelirealt, Suns (9-8) on kümnes.

Ülejäänud tulemused:

Charlotte Hornets - Chicago Bulls 105:107

Oklahoma City Thunder - Minnesota Timberwolves 106:113

New York Knicks - Cleveland Cavaliers 121:102

Milwaukee Bucks - Brooklyn Nets 97:104

Memphis Grizzlies - Los Angeles Clippers 115:97

Golden State Warriors - Sacramento Kings 129:110

Portland Trail Blazers - San Antonio Spurs 116:111