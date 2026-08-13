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Vigastusega maadelnud Kompus: seis on hea ja saan enesekindlalt võistelda

Kergejõustiku EM
Foto: Kuvatõmmis
Kergejõustiku EM

Kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel Birminghamis teeb reedel oma täiskasvanute tiitlivõistluste debüüdi teivashüppaja Robert Kompus.

20-aastast Kompust segas suurvõistluseks valmistumisel reievigastus. "Tervis on heas seisus. Olen tagareie korda saanud ja teinud mitmeid kontrolle, mis on näidanud, et jalg on heas seisus," rääkis Kompus ERR-ile. "Ettevalmistus oleks võinud muidugi parem olla. Seda alati. Aga arvan, et seis on hea ja saan minna enesekindlalt võistlema."

Ettevalmistusega sai Kompus alustada alles kaks nädalat enne suviseid Eesti meistrivõistlusi. "Olen kogu aeg saanud midagi teha, näiteks rahulikult liigutada või hoida väikest toonust. Päriselt hakkasin trenni tegema umbes üks-kaks nädalat enne Eesti meistrivõistlusi. Mitte midagi ei ole piiratud, saan kõiki harjutusi teha," märkis ta.

"Valu tundmisega oli selline lugu, et kui vigastust ei olnud, siis jalg oli valus ning kui öeldi, et on vigastus, siis enam valus ei olnud. Endal oli tunne, et hoojalg on terve, aga pildid näitasid, et ei ole terve. Siis oli vaja hoida ennast tagasi," lisas Kompus.

Oma esimesel täiskasvanute tiitlivõistlustel loodab Kompus näidata isikliku rekordi (5.65) lähedast tulemust. "Ilm on siin soe, aga pole hullu. Saame hakkama. Tingimused on head. Ma pole veel põhiväljakul tuult tundnud, aga tundub, et sellega on pigem hea," sõnas ta. "Kindlasti jään rahule 5.60-ga. Ideepoolest võib iga tulemusega rahule jääda, et olen üldse siia jõudnud. Aga isiklikust rekordist ära ei ütleks."

Meeste teivashüppe kvalifikatsioon algab Birminghamis reedel kell 12.50. Eestlastest on võistlustules veel ka Henri Apri, kes teeb samuti täiskasvanute tiitlivõistlustel debüüdi. Lõppvõistlusele pääsemiseks tuleb ületada kvalifikatsiooninorm 5.80 või jõuda 12 parema sekka.

Toimetaja: Henrik Laever

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