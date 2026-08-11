Bruus: lootsin puhkusele minna, aga see, et olen EM-il, on kindlasti parem

"Tuli ikka päris suure üllatusena. Kui hooaja alguses ikka jälgisin reitingusüsteemi, siis peale eestikaid olin suhteliselt kindel, et ma ei lähe, nii et ma ei jälginud enam reitinguid ka," avaldas ta. "Lootsin, et saan suvepuhkusele minna, aga see, et nüüd Euroopa meistrivõistlustel olen, on kindlasti parem uudis."

21-aastast Bruusi on tänavu kimbutanud pöiavigastus, mistõttu on ta pidanud ka mõningaid muudatusi tegema. "Talv läks hästi, aga peale Eesti sisemeistrivõistlusi tulidki pöiamured, kuskil kuu aega ei hüpanud ma üldse. Aga siis proovisime vaikselt hakata hüppama, andsime lihtsalt pöiale rohkem rahu ja see on siiamaani toiminud," selgitas Bruus. "Praegu ma näiteks ei hüppa päris täishoolt, mul on paar sammu vähem, see võib-olla natuke võib mõjutada. Aga ma arvan, et suhteliselt hästi oleme hakkama saanud."

Kui EM-ile pääs tuli üllatusena, kas mingi eesmärk on üldse seatud? "Pigem on eesmärk see, et teeksin oma ära – hüppaksin kõrgele, naudiksin, tehniliselt teeksin paremini. Ja hooaja parim on kindlasti eesmärk," ütles tänavu 1.87 hüpanud Bruus.

Inglismaal elav ja õppiv Bruus pole varem Birminghamis võistelnud. "See on mulle uus koht, ma ei ole ka kunagi Birminghamis käinud, pigem olengi ainult Londonis olnud," sõnas ta.

Naiste kõrgushüppe kvalifikatsioon peetakse Birminghami EM-il neljapäeval algusega kell 12.55, otseülekannet näeb ETV ja ERR-i spordiportaali vahendusel.