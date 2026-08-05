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Bruus: saan nüüd keskenduda ainult trennile ja kõigele positiivsele

Kergejõustiku EM
Karmen Bruus
Karmen Bruus Autor/allikas: Kuvatõmmis
Kergejõustiku EM

Täiskasvanute tiitlivõistlustel viimati neli aastat tagasi USA-s Eugene'is võistelnud kõrgushüppaja Karmen Bruus loodab Birminghami EM-il pääseda lõppvõistlusele.

21-aastane Bruus teenis äsja Balti võistkondlikel kergejõustiku meistrivõistlustel esikoha 1.87-ga ning kinnitas, et hüpe pakkus talle palju rõõmu. "Tavaliselt mul pärast hüpet mingit reaktsiooni ei ole, see kindlasti näitas, et see tähendas mulle palju. Oleks 1.90 üle saanud, oleksin veel-veel palju rõõmsam olnud, aga see näitas, et oleme õigel teel ja vorm on tõusuteel," rääkis Bruus ERR-ile.

Noor kõrgushüppaja tõdes, et tal on olnud probleeme hoojooksuga, aga kõige rohkem on ta viimastel aastatel pidanud vaeva nägema vaimse poolega. Enam kui aasta on ta harjutanud Londonis baseeruva Gaspar Epro juhendamisel. "Olen pidanud sellega palju tegelema, see võtab kindlasti palju energiat, aga nüüd saan keskenduda ainult trennile ja positiivsele. See kindlasti on palju aidanud. Treener ka väga palju aitab ja on toeks," kinnitas Bruus.

Kergejõustiku EM toimub Suurbritannias Birminghamis 10.-16. augustil, naiste kõrgushüppe kvalifikatsioon on kavas 13. augusti hommikuses programmis. Bruusi segab pöiavalu, mistõttu peab ta võistlema valuvaigistite toel; pärast hooaja lõppu läheb ta uuesti spordiarstile. "Ma oleks rõõmus, kui hüppaks üle 1.90, kuna seda pole ka neli aastat olnud. Tean, et see on täiesti võimalik, lihtsalt on vaja tehnikaga tööd teha, aga eesmärk hetkel on finaali saada," loetles Bruus oma eesmärke.

"Praegu on hea tasakaal: õpin, käin ülikoolis, teen trenni. Londonis on hea rahulik vibe, samas on suur linn, kunagi ei ole igav. Suvel saan Eestis olla, kõik on hästi ja tasakaalus," kinnitas neli aastat tagasi Eugene'i MM-il 1.96 ületanud kõrgushüppaja.

Toimetaja: Anders Nõmm

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