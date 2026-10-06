Neidude jalgpallikoondis võõrustab Lätit Tehvandi staadionil

Eesti neidude U-19 vanuseklassi jalgpallikoondis peab oktoobris Tehvandi staadionil kaks maavõistlusmängu, kui 10. ja 12. oktoobril võõrustatakse Läti eakaaslasi. Koondise koosseisu kuulub 25 mängijat.

Eesti ja Läti on viimastel aastatel selles vanuseklassis Balti turniiril korduvalt vastamisi läinud ning mängud on olnud tasavägised. Mullu teenis 1:0 võidu Läti, aasta varem jäi sama tulemusega peale Eesti. Tänavu ei ole koondised veel omavahel kohtunud.

Mõlema maavõistluse avavile kõlab Tehvandi staadionil kell 14.00. Mängude otsepilti saab jälgida jalgpalliliidu kodulehe vahendusel.

Maavõistlused on Eesti koondisele ettevalmistus novembri lõpus Ungaris algavaks EM-valikturniiriks. Valikturniiril kohtub Eesti Luksemburgi, Liechtensteini ja võõrustaja Ungariga.

Neidude U-19 koondise koosseis maavõistlusmängudes Lätiga:

Väravavahid

Kadri Ann Jänes (12.03.2008) – FC Elva

Ursula Isand (01.01.2009) – Paide Linnanaiskond

Irina Kozljajeva (19.08.2009) – Tallinna FC Flora

Kaitsjad

Säde Sepp (17.07.2008) – Harju JK Laagri

Elsa Astrid Krogerus (20.11.2009) – HJK (FIN)

Mirell Raaga (12.05.2008) – Pärnu JK Poseidon

Chrislyn Lätte (30.06.2009) – Pärnu JK Poseidon

Grete Gross (26.01.2008) – Saku Sporting

Maribel Laidmets (20.06.2009) – Tallinna FC Flora

Jelizaveta Južaninova (05.04.2009) – Tallinna FC Flora

Grethel Sootaga (19.11.2009) – Tallinna FC Flora

Alesja Kiuru (01.08.2008) – Tallinna FC Flora

Darina Kudjavnina (25.08.2008) – Tallinna FC Flora

Adele Rebane (10.07.2009) – Tartu JK Tammeka

Miia Jonuks (26.07.2009) – Tartu JK Tammeka

Poolkaitsjad ja ründajad

Liisa Suup (22.06.2009) – Harju JK Laagri

Nicole Kelli (26.05.2008) – Paide Linnanaiskond

Reti Marleen Ränk (02.08.2008) – Saku Sporting

Arina Uzjukina (14.04.2009) – Tallinna FC Flora

Darja Uzjukina (14.04.2009) – Tallinna FC Flora

Gertrud Alice Kala (14.09.2008) – Tartu JK Tammeka

Gerda-Liise Pärnik (04.12.2009) – Harju JK Laagri

Gerda Liisa Matson (16.10.2009) – Tallinna FC Flora

Hanna Haavistu (05.12.2008) – Tallinna FC Flora

Rianna Väärsi (23.05.2009) – Tartu JK Tammeka

Peatreener: Joana Cardoso Martins Freitas