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Neidude jalgpallikoondis võõrustab Lätit Tehvandi staadionil

Jalgpall
Eesti U-19 jalgpallinaiskond enne mängu San Marino vastu
Eesti U-19 jalgpallinaiskond enne mängu San Marino vastu Autor/allikas: FSGC
Jalgpall

Eesti neidude U-19 vanuseklassi jalgpallikoondis peab oktoobris Tehvandi staadionil kaks maavõistlusmängu, kui 10. ja 12. oktoobril võõrustatakse Läti eakaaslasi. Koondise koosseisu kuulub 25 mängijat.

Eesti ja Läti on viimastel aastatel selles vanuseklassis Balti turniiril korduvalt vastamisi läinud ning mängud on olnud tasavägised. Mullu teenis 1:0 võidu Läti, aasta varem jäi sama tulemusega peale Eesti. Tänavu ei ole koondised veel omavahel kohtunud.

Mõlema maavõistluse avavile kõlab Tehvandi staadionil kell 14.00. Mängude otsepilti saab jälgida jalgpalliliidu kodulehe vahendusel.

Maavõistlused on Eesti koondisele ettevalmistus novembri lõpus Ungaris algavaks EM-valikturniiriks. Valikturniiril kohtub Eesti Luksemburgi, Liechtensteini ja võõrustaja Ungariga.

Neidude U-19 koondise koosseis maavõistlusmängudes Lätiga:

Väravavahid
Kadri Ann Jänes (12.03.2008) – FC Elva
Ursula Isand (01.01.2009) – Paide Linnanaiskond
Irina Kozljajeva (19.08.2009) – Tallinna FC Flora

Kaitsjad
Säde Sepp (17.07.2008) – Harju JK Laagri
Elsa Astrid Krogerus (20.11.2009) – HJK (FIN)
Mirell Raaga (12.05.2008) – Pärnu JK Poseidon
Chrislyn Lätte (30.06.2009) – Pärnu JK Poseidon
Grete Gross (26.01.2008) – Saku Sporting
Maribel Laidmets (20.06.2009) – Tallinna FC Flora
Jelizaveta Južaninova (05.04.2009) – Tallinna FC Flora
Grethel Sootaga (19.11.2009) – Tallinna FC Flora
Alesja Kiuru (01.08.2008) – Tallinna FC Flora
Darina Kudjavnina (25.08.2008) – Tallinna FC Flora
Adele Rebane (10.07.2009) – Tartu JK Tammeka
Miia Jonuks (26.07.2009) – Tartu JK Tammeka

Poolkaitsjad ja ründajad
Liisa Suup (22.06.2009) – Harju JK Laagri
Nicole Kelli (26.05.2008) – Paide Linnanaiskond
Reti Marleen Ränk (02.08.2008) – Saku Sporting
Arina Uzjukina (14.04.2009) – Tallinna FC Flora
Darja Uzjukina (14.04.2009) – Tallinna FC Flora
Gertrud Alice Kala (14.09.2008) – Tartu JK Tammeka
Gerda-Liise Pärnik (04.12.2009) – Harju JK Laagri
Gerda Liisa Matson (16.10.2009) – Tallinna FC Flora
Hanna Haavistu (05.12.2008) – Tallinna FC Flora
Rianna Väärsi (23.05.2009) – Tartu JK Tammeka

Peatreener: Joana Cardoso Martins Freitas

Toimetaja: Anders Nõmm

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