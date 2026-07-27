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Tiit Karuksi kuukommentaar: Hispaania edulugu, Euroopa edulugu

Arvamus
Hispaania jalgpallikoondis
Hispaania jalgpallikoondis Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Arvamus

Jalgpalli MM eritas raha lõhna. Jalgpall müüb. Piletihinnad on võimsad. Joogipausid olid telekanalites täidetud reklaamiga. Ja nii edasi. Lootkem siiski, et jalgpall jääb jalgpalliks nii või teisiti, kirjutas teenekas spordiajakirjanik Tiit Karuks oma kuukommentaaris.

21. sajandi teisel kümnendil on maailm olnud Hispaania jalgpallikoondise eduloo tunnistajaks. 2024. aastal hõivati liidrikoht Euroopas, tänavusel MM-il tõugati troonilt tiitlikaitsja Argentina. Ühtlasi pani Hispaania tiim kuldse punkti Euroopa jalgpalli võidukäigule. Nimetagem seda tõeliseks jõudemonstratsiooniks: MM-il jõudis veerandfinaali kuus, poolfinaali kolm Euroopa riikide esindust.

Meenutagem Hispaania koondise teekonda tiitlini. Alagrupifaasis alustati väravateta viigiga mängus Cabo Verdega, seejärel langesid Saudi Araabia ja Uruguai ning play-off'is järjepanu Austria, Portugal, Belgia, 2018. aasta maailmameister Prantsusmaa ja finaalis tiitlikaitsja Argentina.

Seitse võitu, üks viik, väravate vahe 14:1. Nõnda on ka üsna loogiline, et finaalturniiri parimaks vääravavahiks tunnistati Hispaania koondise ja Bilbao Athleticu puurilukk Unai Simon. Ja Hispaania lõi platsi puhtaks ka teistes individuaalkategooriates: turniiri parimaks mängijaks hinnati nende keskväljamootor Rodri, parimaks noormängijaks 19-aastane keskkaitsja Pau Cubarsi.

Olen olnud aastaid Messi usku. 2022. aastal tõdesin "Spordipühapäeva" kommentaaris: "MM-i finaalis oodati Messi ja Mbappe duelli. Nii läkski, lõpptulemus 35-aastase Messi kasuks, ehkki Mbappe lõi finaalmängus ühe värava rohkem."

Tänavusel MM-il lõi Mbappe Messist kaks väravat rohkem, nad olid resultatiivsustabeli tipus, ent Hispaania koondise võimsus nullis nii Prantsusmaa kui Argentina tiitlilootused. Argentiinlased võivad õnne tänada, et Messi ja Co üldse finaali jõudsid. Ja kullamängus jäid nad Hispaaniale selgelt alla.

Jah, Messi oli pisarais, peatreener Scaloni oli pisarais. Hingehaavades argentiinlastele võiks palsamina toimida Messi südamlik kiri, mille ta saatis tiimikaaslastele ja manulistele päev enne finaalmängu, 18. juulil. Siinkohal väljavõte sellest kirjast: "Ükskõik, mis homme juhtub, see mängijate grupp on juba kirjutanud loo, mida me kunagi ei unusta ja mida keegi ei saa kustutada.

Parim asi nende aastate jooksul pole kunagi olnud tiitlid vaid kogu teekond. Iga päeva jagamine, koos võistlemine, rasketest aegadest ülesaamine, iga sammu nautimine.

Tänan oma meeskonnakaaslasi, treenereid ja kõiki, kes töötasid iga päev selle nimel, et see rahvusmeeskond jääks perekonnaks."

Ilus hüvastijätt, kui see oli hüvastijätt. Iial ei või teada.

Lionel Messi Autor/allikas: SCANPIX/Alamy

MM-ist veel. Vahest on 39 päeva kestev finaalturniir 48 koondise osalusel liiga pikk ja laialivalguv. Ent täistribüünid nii USAs, Kanadas kui Mehhikos ja hulk põnevaid mänge juba alagrupifaasis kõnelesid teist keelt. Markantne näide – poolemiljonilise rahvaarvuga Cabo Verde alias Roheneemesaarte koondise teekond. Alagrupis alustati väravateta viigiga tiitli pälvinud Hispaania vastu, viigistati seejärel ka Saudi Araabia ja Uruguaiga ning jõuti väljalangemismängudele ehk 32 parema sekka. Play-off'i avaringis jäädi tasavägise heitluse järel lisaajal alla finaali jõudnud Argentinale.

Riigipeadele kingib iseäranis autasustamistseremoonia hiilgava võimaluse näidata ennast nii kodupublikule kui maailmale soodsas valguses. Tänavu nägime New Jerseys promeneerimas Donald Trumpi ja näiteks 2018. aastal Moskvas Lužniki staadionil koguni kolme riigipead: hokiguru Vladimir Putinit ning MM-i toonaste finalistide Prantsusmaa ja Horvaatia riigipäid Emmanuel Macroni ja Kolinda Graban-Kitanovici.

Eesti Jalgpalli Liidu presidendilt Aivar Pohlakult raadiosaates ülevoolavaid kiidusõnu pälvinud FIFA president Gianni Infantino ei välista, et tulevikus võib MM-i finaalturniiril osalevate koondiste arv veelgi kasvada, Ja meenutagem ka FIFA otsust kustutada pärast Donald Trumpi sekkumist USA koondise tipuründaja Baloguni punane kaart. See on teravdanud FIFA ja UEFA niigi pilviseid suhteid. Infantino ja Trumpi vastastikust sümpaatiat peegeldab aga asjaolu, et Trump näeks Infantinot Antonio Guterreze asemel ÜRO peasekretärina...

Jalgpalli MM eritas raha lõhna. Jalgpall müüb. Piletihinnad on võimsad. Joogipausid olid telekanalites täidetud reklaamiga. Ja nii edasi.

Lootkem siiski, et jalgpall jääb jalgpalliks nii või teisiti.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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