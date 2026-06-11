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Infantino MM-i kriitikutele: me pole maailmavalitsejad, rahunege maha

Jalgpalli MM
Gianni Infantino
Gianni Infantino Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Jalgpalli MM

Rahvusvahelise jalgpalliliidu (FIFA) president Gianni Infantino pidas kolmapäeva õhtul pressikonverentsi, milles vastas maailmameistrivõistluste korraldamise osas käinud kriitikale. Infantino sõnul ei ole FIFA hetkekski kahetsenud, et suurturniir USA-sse viidi.

Neljapäeval algav jalgpalli MM on pälvinud kriitikat mitmel erineval teemal, alates piletihindadest kuni viisaküsimusteni. Alles hiljuti ei lubanud Valge Maja mullu Aafrika parimaks kohtunikuks valitud somaallast Omar Abdulkadir Artani riiki, viidates tema sidemetele inimestega, keda kahtlustatakse kuulumises terroriorganisatsiooni. Lisaks on Iraani koondis ja toetajad olnud hädas riiki sisenemisega, lisaks kolis meeskond oma treeningbaasi USA-st Mehhikosse.

Infantino ütles, et FIFA suunas käiv kriitika on ülespuhutud. "Chill, rahunege," sõnas FIFA president.

"Töö, mis minu tiim on teinud, on olnud täiuslik. Kui nad vahel eksivad, on see minu tõttu. Meile on esitatud väljakutseid, millega me pigem ei tegeleks. Kui need esile kerkivad, siis tegeleme nendega. Vahel leiame lahendusi, vahel peame võimalikult hea lahenduse valima," jätkas Infantino. "Iraan, piletid ja viisad on kolm teemat, mil pole jalgpalliga mingit pistmist. Asi on võõrustajariikides ja kuidas meie maailm hetkel on."

"See, mis Somaalia kohtunikuga juhtus, on kahetsusväärne. Aga me ei kontrolli kõike," vastas Infantino küsimusel eelmainitud Somaalia kohtuniku kohta. "Üritame asju läbi arutada, eks näis. Me töötame selle kallal, üritame kõigele lahendusi leida. Kohe karjuma hakkamine töötab lahenduse leidmisele vastu. Me pole maailmavalitsejad, kes saavad riikide valitsusi ära rääkida, oleme spordiorganisatsioon."

FIFA andis mullu detsembris välja oma esimese rahupreemia, mille pälvis USA president Donald Trump. "Mul on president Trumpiga väga hea suhe, oleme temaga väga palju koostööd teinud. Ilma tema osaluseta poleks me suutnud USA-s MM-i korraldada," rääkis Infantino.

Ta rõhutas, et ei kahetse maailmameistrivõistluste USA-sse viimist. "Ma ei kahetse midagi. Olen 30 aastat võistlusi korraldanud, olen probleemidega harjunud. Loodan alati, et ühtegi probleemi ei teki, aga peame nendega tegelema. Mõned probleemid tulevad USA-st, mõned Kanadast, mõned Mehhikost. Leiame kõigile lahenduse ja jätkame positiivses meeleolus," lisas FIFA president.

Põhja-Ameerikas toimuv jalgpalli MM saab alguse neljapäeva õhtul, ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne avamängust Mehhiko ja Lõuna-Aafrika Vabariigi vahel algab kell 21.35.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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