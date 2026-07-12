Alvareze iluvärav murdis kümnekesi jäänud Šveitsi lisaajal

Jalgpalli maailmameistrivõistluste viimases veerandfinaalis lõid nii Argentina kui Šveits normaalajal ühe värava, aga tiitlikaitsja leidis kümnekesi jäänud Euroopa koondise vastu lisaajal kaks tabamust ja võitis 3:1.

Tiitlikaitsja Argentina läks Kansas Citys toimunud MM-finaalturniiri sajandat mängu juhtima kümnendal minutil, kui Alexis Mac Allister saatis peaga väravasse Lionel Messi vasakult poolt antud nurgalöögi.

Pärast Liverpooli keskväljamehe tabamust vajus Argentina aga sügavale enda väljakupoolele ning mäng läks selgelt Šveitsi kätte. Teise poolaja alguses pidi Emiliano Martinez Argentina väravasuul tegema mitu tõrjet järjest, ent 67. minutil realiseeris Dan Ndoye madala löögiga viimaks ühe Šveitsi rünnaku ja tõi tabloole seisu 1:1.

Vaid viis minutit pärast viigiväravat otsustas kogenud ründaja Breel Embolo end keskväljakul ilma kontaktita murule visata ning peakohtunik Joao Pinheiro näitas talle pärast videokorduse vaatamist teist kollast kaarti, mis jättis Euroopa meeskonna normaalaja viimaseks 20 minutiks kümnekesi.

Kansas Citys sisuliselt kodupubliku ees mänginud tiitlikaitsja kontrolliski normaalaja lõppu, üks Messi parema jala löök lendas napilt Šveitsi vasakust postist mööda, Gregor Kobel tõrjus Lisandro Martineze akrobaatilise soorituse ning nii läks kohtumine lisaajale.

Oodatult vajus väsinud Šveits sügavale oma värava alla ja Argentina hakkas kannatlikult läbimurret otsima. Kobel pareeris veel ühe Messi kauglöögi, Thiago Almada löök riivas posti ja läks üle otsajoone, aga tiitlikaitsja ei sattunud võiduvärava jahil paanikasse ning sai oma tahtmise viimaks 112. minutil, mil Julian Alvarez keerutas kaunilt palli 20 meetrilt Šveitsi värava ristnurka.

Viigivärava jahil Šveits pidi kõik jõud ette saatma ja nii leidis Argentina päris mängu lõpus veel kolmandagi, kui kolm-üks vasturünnakul tõrjus Kobel esmalt Almada löögi, aga tagasi põrganud palli lükkas võrku Lautaro Martinez.

Argentina kohtub 15. juulil Atlantas toimuvas poolfinaalis Inglismaaga, kes oli mõned tunnid varem Miamis samuti lisaajal 2:1 parem Norrast. Esimeses poolfinaalis kohtuvad soosikud Hispaania ja Prantsusmaa.