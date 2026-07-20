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Mbappe sai esimeseks mängijaks, kes on võitnud MM-i parima väravaküti tiitli kahel korral

Jalgpalli MM
Kylian Mbappe
Kylian Mbappe Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgpalli MM

Hispaania alistas pühapäeval toimunud finaalis Argentina seisuga 1:0. Nõnda sai aga Prantsusmaa superstaar Kylian Mbappe esimeseks mängijaks, kes on võitnud parima väravaküti tiitli kahelt MM-ilt.

Mbappe lõpetas turniiri kümne väravaga, olles löönud kaks väravat laupäevases kolmanda koha mängus, mille Prantsusmaa kaotas Inglismaale 4:6.

Tema ainus konkurent oli Lionel Messi, kes jahtis oma esimest kuldset saabast ja püüdis ühtlasi viia Argentina teise järjestikuse maailmameistritiitlini. Messi ja Argentina olid alistanud Mbappe ja Prantsusmaa penaltiseerias 2022. aasta finaalis Kataris.

Argentina ei suutnud aga Hispaania kindla kaitse vastu sooritada ühtegi pealelööki ning tegi mängu jooksul kokku vaid kaks lööki. Messi jäi väravata kolmandat mängu järjest. Eelnevalt oli ta löönud kokku kaheksa väravat. 

27-aastasena võib Mbappe end juba nimetada maailmameistrivõistluste ajaloo suurimaks väravakütiks. Tema laupäeval löödud kaks väravat tõstsid ta turniiri kõigi aegade rekordi arvestuses Messist mööda. 22 mänguga on tal nüüd kirjas 22 väravat. Messi, kes oli turniiri alguses esimene, kes ületas sakslase Miroslav Klose karjäärirekordi, enne kui Mbappé talle järele jõudis, jäi pidama 21 värava peal.

Lisaks Mbappele, läksid ülejäänud auhinnad Hispaania koondise mängjatele.

Hispaania poolkaitsja Rodri pälvis kuldse palli auhinna, mis antakse turniiri parimale mängijale. Kuigi ta ei saanud Hispaania kaheksa mängu jooksul kirja ühtegi väravat ega väravasöötu, sooritas ta rohkem sööte, läbis suurema vahemaa ja osales mängus aktiivsemalt kui ükski teine ​​tänavuse turniiri mängija. Samuti mängis ta võtmerolli Messi pallipuudutuste märkimisväärsel piiramisel Hispaania 1:0 võidu ajal.

Hispaania väravavaht Unai Simon ja kaitsja Pau Cubarsi nimetati vastavalt kuldse kinda auhinna ja parima noore mängija auhinna võitjateks.

Need kolm auhinda otsustab FIFA tehniline uurimisrühm, mis koosneb endistest elukutselistest mängijatest, treeneritest ja analüütikutest.

Toimetaja: Lisette Holst

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