Trump: USA võiks veel MM-i võõrustada, aga ilma Kanada ja Mehhikota

Kui Põhja-Ameerikas toimuv jalgpalli maailmameistrivõistluste turniir on jõudmas lõpusirgele, avaldas USA president Donald Trump reedel New Yorgis toimunud vastuvõtul soovi, et USA korraldaks lähitulevikus veel ühe MM-i.

"Peaksite taas valima Ameerika Ühendriigid. Seekord jätame Kanada ja Mehhiko kõrvale," ütles Trump.

Tänavusel MM-il võõrustas USA 104 mängust 78, sealhulgas kõik 12 kohtumist alates veerandfinaalidest.

2038. aasta MM on järgmine turniir, mille korraldajariiki pole veel välja kuulutatud. Kuigi 12-aastane vahe kahe korralduse vahel oleks riigi jaoks ajalooliselt lühike aeg, on FIFA end sellise olukorraga mõneti nurka surunud, arvestades 2030. ja 2034. aasta turniiridele määratud toimumispaiku.

Kuna 2030. aasta juubeliturniir toimub Aafrikas (Maroko), Euroopas (Hispaania ja Portugal) ning Lõuna-Ameerikas (Uruguay, Argentina, Paraguay) ja 2034. aasta MM Saudi Araabias (Aasia), on FIFA praeguste reeglite kohaselt 2038. aastal korraldusõigust taotlema õigustatud vaid Põhja-Ameerika ja Okeaania.

Trump avaldas, et FIFA president Gianni Infantino on temaga arutanud ka võimalust, et USA ja Hiina võiksid tulevikus MM-i ühiselt korraldada.

Trump on kohal ka pühapäeval New Jerseys peetaval MM-finaalil, kus kohtuvad Hispaania ja Argentina.