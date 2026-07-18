X!

Trump: USA võiks veel MM-i võõrustada, aga ilma Kanada ja Mehhikota

Jalgpalli MM
Donald Trump
Donald Trump Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpalli MM

Kui Põhja-Ameerikas toimuv jalgpalli maailmameistrivõistluste turniir on jõudmas lõpusirgele, avaldas USA president Donald Trump reedel New Yorgis toimunud vastuvõtul soovi, et USA korraldaks lähitulevikus veel ühe MM-i.

"Peaksite taas valima Ameerika Ühendriigid. Seekord jätame Kanada ja Mehhiko kõrvale," ütles Trump.

Tänavusel MM-il võõrustas USA 104 mängust 78, sealhulgas kõik 12 kohtumist alates veerandfinaalidest.

2038. aasta MM on järgmine turniir, mille korraldajariiki pole veel välja kuulutatud. Kuigi 12-aastane vahe kahe korralduse vahel oleks riigi jaoks ajalooliselt lühike aeg, on FIFA end sellise olukorraga mõneti nurka surunud, arvestades 2030. ja 2034. aasta turniiridele määratud toimumispaiku.

Kuna 2030. aasta juubeliturniir toimub Aafrikas (Maroko), Euroopas (Hispaania ja Portugal) ning Lõuna-Ameerikas (Uruguay, Argentina, Paraguay) ja 2034. aasta MM Saudi Araabias (Aasia), on FIFA praeguste reeglite kohaselt 2038. aastal korraldusõigust taotlema õigustatud vaid Põhja-Ameerika ja Okeaania.

Trump avaldas, et FIFA president Gianni Infantino on temaga arutanud ka võimalust, et USA ja Hiina võiksid tulevikus MM-i ühiselt korraldada.

Trump on kohal ka pühapäeval New Jerseys peetaval MM-finaalil, kus kohtuvad Hispaania ja Argentina.

Toimetaja: Lisette Holst

Samal teemal

MM-i tänane mäng
23.50
ETV
Pronksimäng
Prantsusmaa – Inglismaa
Kommenteerivad Ivar Lepik ja Marti Pähn

väravad ja tipphetked

MM-i uudised

15:59

De la Fuente finaalist: kõige tähtsam on võimalus karika nimel mängida

14:22

Trump: USA võiks veel MM-i võõrustada, aga ilma Kanada ja Mehhikota

10:40

TÄNA OTSE | Mbappe jahib pronksimängus parima väravaküti tiitlit

00:10

Inglismaa ründelegendid usuvad jätkuvalt Tuchelisse

17.07

MM-i võitjad saavad esimest korda ka ajaloolised sõrmused

17.07

Trump osaleb MM-i finaali autasustamisel

16.07

Yamal ei osalenud Hispaania koondise treeningul

16.07

Pärast MM-i poolfinaali üritati sisse murda Lamine Yamali koju

16.07

Argentina võib poliitilise plakati tõttu sattuda FIFA uurimise alla

16.07

Kane: ma ei tea veel, kas mängin järgmisel MM-il

tabeliseisud

A-alagrupp

B-alagrupp

C-alagrupp

D-alagrupp

E-alagrupp

F-alagrupp

G-alagrupp

H-alagrupp

i-alagrupp

j-alagrupp

k-alagrupp

l-alagrupp

sport.err.ee värsked uudised

16:33

Warholm võttis brasiillaselt maailma hooaja tippmargi

16:29

RALLIBLOGI | Pajari kindlustas kümnenda katsevõiduga esikohta Uuendatud

16:07

Eesti naiskonnad ei pääsenud Balti liiga poolfinaalidesse

15:59

De la Fuente finaalist: kõige tähtsam on võimalus karika nimel mängida

15:27

Hamilton tegi Belgia GP viimasel treeningul avarii

14:58

Kärdlas startis Garmin karikasarja kolmas etapp

14:22

Trump: USA võiks veel MM-i võõrustada, aga ilma Kanada ja Mehhikota

13:43

Hodgkinson loodab Londoni Teemantliigal võidulainele naasta

13:02

Väljalangemissõidus tulid Eesti meistriteks Mõttus ja Rannala

12:22

Ingrid Neel võttis veerandfinaalis vastu kaotuse

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo