Messi lõi Austriale kaks väravat ja võttis Kloselt rekordi üle

Argentina avamängus MM-i kõigi aegade resultatiivseimate mängijate pingereas Miroslav Klosega ühele pulgale tõusnud Lionel Messi sai Austria vastu võimaluse rekord enda nimele võtta juba üheksandal minutil, kui kaks Austria kaitsjat tõmbasid väravavahiga silmitsi pääsenud Lautaro Martineze maha ning pärast pikka pausi määras peakohtunik Amin Omar penalti.

Penaltiseeriad välja jättes läks Messi lööma oma MM-karjääri seitsmendat 11 meetri karistuslööki, ent tema hoojooks oli aeglane ja löök kehv: pall põrkas Austria värava vasakust postist üle otsajoone ning MM-karjääri kolmas eksimus oli tõsiasi.

Austria üritas mängu alguses Argentinat kõrgelt suruda, aga tiitlikaitsja tuli hea söödumängu toel survega toime; kui enne joogipausi üritati Austria kaitset lahti muukida väljaku keskelt, siis hiljem oli Euroopa koondis kompaktsem ja nii pidi Argentina rohkem otsima oma ääremängijaid.

See tõi lõpuks tulemuse 38. minutil. Messi algatas ise rünnaku, vasakult äärelt toimetas Facundo Medina palli madala sööduga karistusalla, Thiago Almada astus sellest osavalt üle ning teist korda Messi talle sülle langenud võimalust käest ei lasknud.

Teisel poolajal Dallases kuigi ilusat jalgpalli ei nähtud. Argentina jätkas kaitses agressiivselt ja ei jätnud Austriale palju võimalusi, Emiliano Martinez pidi küll tõrjuma ühe Marcel Sabitzeri tagumise posti poole saadetud karistuslöögi, aga olukordadevaese kolmveerandtunni krooniks sai hoopis Messi kirja oma mängu teise ning turniiri viienda värava.

Kohtumise viiendal lisaminutil, kui Austria otsis suurte jõududega viigiväravat, jäi nende kaitseliini taha palju ruumi ning Messi leidis vasturünnakul hea sööduga Julian Alvareze. Tema löögi tõrjus Austria puurivaht Alexander Schlager, tagasipõrganud pall toimetati Messile, kes suutis teisel katsel selle Austria kaitsjate jalge vahelt võrku saata. 18 tabamusega on Argentina spordilegend nüüd seega MM-finaalturniiride ajaloo kõige resultatiivseimaks mängijaks, Klose lõi karjääri jooksul 16 väravat.

Tiitlikaitsjast sai võõrustajate USA, Mehhiko ning 2014. aasta maailmameistri Saksamaa järel neljas koondis, kes edasipääsu taganud. Kui Jordaania ei võida hiljem Alžeeriat, kindlustab Argentina ühtlasi J-alagrupi võidu.

Enne mängu:

Tiitlikaitsja Argentina MM-finaalturniir algas kaheksakordse Ballon d'Or'i võitja Lionel Messi jõudemonstratsiooniga: kahe päeva pärast oma 39. sünnipäeva tähistav jalgpallilegend sai Alžeeria vastu kirja oma karjääri esimese kübaratriki MM-il ning vedas koondise 3:0 võiduni.

Austria kohtus avavoorus debütandi Jordaaniaga ning sai San Joses 3:1 võidu. See oli Austriale MM-il esimeseks võiduks pärast 1990. aastat, aga see ei tulnud kergelt: maailma edetabeli 68. riik tekitas võimalusi ning Austria pääses lõplikult juhtima 76. minutil ning lõppskoori vormistas Marko Arnautovici penalti 12 minutit pärast normaalaja täitumist.

Selle MM-i üheks põletavamaks teemaks on olnud joogipausid, mis viivad sisuliselt mängu kahest poolajast üle neljale veerandajale, nagu korvpallis. Nende mõju üle arutles mängueelsel pressikonverentsil ka maailmameistrite peatreener Lionel Scaloni.

"Kõik, mis mul mõttes on, võib pärast 22-23 minutit muutuda. Meie inimesed analüüsivad mängu ja otsime sellele lahendusi. Selle [pausi] jooksul saad teatud asju muuta ja on veider sellega kohaneda. Meie jaoks ei ole see veel normaalsus. Mõnikord muutub mäng pausi ajal täielikult," rääkis Scaloni.

"Austrial on väga head mängijad, nad on hea meeskond, kes avaldab kõrget pressi, vertikaalne tiim," kiitis Scaloni esmaspäevaseid vastaseid. "Teame, et nad on vastased, kellega tuleb arvestada. Sellest tuleb keeruline mäng. Mõlemad võitsid oma avamängu, see võib show paremaks muuta. MM-il ei ole lihtsaid mänge, isegi, kui mänge on rohkem," sõnas Argentina juhendaja.

Suure tõenäosusega on just Argentina ja Austria need meeskonnad, kes J-alagrupis esimese-teisena lõpetavad. Selle grupi võitja läheb 1/16-finaalis vastamisi H-grupi teise meeskonnaga, grupi teise koha omanik H-grupi võitjaga. See tähendab, et tänane mäng on edasisele mõeldes väga oluline: on tõenäoline, et H-grupi võidab Hispaania.