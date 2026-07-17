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Trump osaleb MM-i finaali autasustamisel

Jalgpalli MM
Donald Trump
Donald Trump Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jalgpalli MM

USA president Donald Trump külastab pühapäeval New Yorgi ja New Jersey staadionil toimuvat maailmameistrivõistluste finaalmängu, kus kohtuvad Hispaania ja Argentina.

Valge Maja pressiesindaja Karoline Leavitt kinnitas neljapäeval, et president viibib MM-i finaalmängul. 

"Ootame huviga pühapäevast finaalmängu ja tean, et ka president ootab sellele minekut," ütles Leavitt ajakirjanikele pressikonverentsil. "Tema kohalolek paneb punkti Ameerika ajaloo kõige vaadatumale, turvalisemale ja edukamale maailmameistrivõistluste turniirile."

Pressiesindaja lisas, et ta ei tea, kas Trumpil on finaalis oma soosik, kuid soovitas ajakirjanikel seda presidendilt endalt küsida.

 "Olen ​​kindel, et tal on teile lõbus vastus varuks," ütles ta.

The Guardian kirjutas, et FIFA president Gianni Infantino sõnul annab Trump New Jersey ja New Yorgi staadionil võitjatele üle MM-karika.

"Jah, loodetavasti anname karika finaalis koos üle," rääkis Infantino. "See on alati olnud plaan ja nii on toimitud ka varem – finaali toimumiskoha riigi president annab karika üle koos FIFA presidendiga."

Kuigi Trump ei ole tänavusel MM-il seni ühtegi kohtumist tribüünilt jälginud, on ta turniiri jooksul siiski tähelepanu pälvinud. Tal on lähedased suhted Infantinoga ning meedia teatel helistas ta FIFA presidendile, et paluda üle vaadata USA koondise ründaja Folarin Baloguni vastuolulise punase kaardi järel määratud mängukeeld enne kaheksandikfinaali.

FIFA tühistas Baloguni võistluskeelu, kuid USA koondis langes turniirilt välja pärast kaotust Belgiale.

Pressiesindaja lisas, et reedel osaleb Trump New Yorgis Trump Toweris toimuval FIFA vastuvõtul. Jalgpalli katusorganisatsioon avas selles hoones oma kontori eelmisel aastal.

Toimetaja: Lisette Holst

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