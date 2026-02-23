Eesti Olümpiakomitee premeerib Henry ja Tõnis Sildaru

19-aastane freestyle-suusataja Henry Sildaru võitis Milano Cortina taliolümpimängudel rennisõidus hõbemedali. Tegemist oli Sildaru esimese täiskasvanute tiitlivõistluste medaliga.

EOK president Kersti Kaljulaid tunnustab Sildaru erakordse saavutuse eest. "Eesti rahvaarvu vaadates on meie jaoks igasugune medalivõit utoopia. Henry jõudis selle saavutuseni juba oma esimesel olümpial, mis näitab vaatamata tema noorusele väga tugevat sisu," ütles Kaljulaid.

Eesti sportlased on taliolümpiamängudelt võitnud kokku 11 medalit – viis kulda, kolm hõbedat ja kolm pronksi.