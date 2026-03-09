X!

Kaljulaid kaitses otsust määrata Tõnis Sildarule preemia

Eesti olümpiakomitee president Kersti Kaljulaid toonitas, et olümpiahõbeda Henry Sildaru isast treener Tõnis Sildarule makstav preemia ei ole väärtusotsus ja medalid ei peaks tulema ükskõik, mis hinnaga.

Eesti olümpiakomitee otsustas premeerida Milano Cortina olümpiamängudel hõbemedali võitnud freestyle-suusatajat Henry Sildarut 70 000 ja tema treener Tõnis Sildarut 35 000 euroga. See on pälvinud mõningast pahameelt, sest Henry õde ja Tõnise tütar Kelly Sildaru süüdistab oma isa varasematel aastatel nii raha omastamises kui ka füüsilises väärkohtlemises. Hetkel on juhtum kohtus.

"Kas medalid peaksid tippspordis tulema ükskõik millise hinnaga? Kui kasvõi mõned Tõnis Sildaru osas üles kerkinud kahtlused vastavad tõele, siis minu hinnangul mitte," kirjutas Kersti Kaljulaid esmaspäeval ühismeedias. "Väärkohtlemisele pole Eesti spordis ruumi. Vägivallal pole Eesti ühiskonnas ruumi."

"Jah, ka EOK-ni on jõudnud karmi väärkohtlemise sisuga materjalid selle kaasusega seoses. Olen nende osas suhelnud ka EADSE-ga. Saan aru, et sellega pole juriidiliselt täna enam väga midagi peale hakata, kuna tänaseks on Henry Sildaru saanud täisealiseks ja kõik otsused selles asjas on tema enda teha."

"Saan aru, et EOK otsus Henry Sildaru olümpiahõbeda järel tema treenerile preemia anda, on tekitanud omajagu segadust," jätkas ta. "Ehkki otsuse teinud EOK Täitevkomitee otsus oli ühehäälne, siis ei lähtunud kõik hääletanud kindlasti samast argumentatsioonist. Miks mina seda otsust toetasin?"

"Esiteks rõhutan, et see otsus ei rehabiliteeri kuidagi võimalikke varasemaid tegusid ega käsitle Tõnis Sildaru suhteid ühe või teise treenitavaga."

"Kelly Sildaru süüdistus oma isa suhtes raskes väärkohtlemises ja omastamises on veel kohtumenetluses," kirjutas EOK president. "Henry Sildaru, kes on täna täisealine, on teinud otsuse töötada edasi tema kui treeneriga. See koostöö viis hõbemedalini. Hõbemedali võitnud sportlase treenerile on ette nähtud tulemustasu 35 tuhat eurot. Toetan preemia maksmist põhjusel, et Henry sai hõbemedali ja teda treenis tema isa. See ei ole väärtusotsus."

Kaljulaid sõnas, et seda tehes ei pidanud ta silmas, et Tõnis Sildaru varasemaid tegusid ei peaks enam uurima. "Seda on ju vastavad asutused kogu aeg teinud ja loodetavasti jõuab kohus õiglase otsuseni mitte liiga kauges tulevikus. Selle otsusega ei pisenda ma kuidagi Kelly süüdistusi oma isale. Ei vali poolt. Ei ütle, et medal õigustab kõike."

"Vastupidi. Kõik küsimused Sildarude peres toimunu kohta on endiselt ja eraldi arutuse all seal, kus neid asju aetakse, praegusel juhul kohtus. Kuid see ei puuduta mingil moel Tõnis Sildarule kui Henry Sildaru treenerile medalipreemia maksmist. Need on täiesti eraldiseisvad küsimused."

Kaljulaid üldistas juhtumit laiemalt. "Kui tööandja otsustanuks jätta preemia maksmata, meenutaks see olukorda, kus tööandja jätab töötajale välja teenitud tulemustasu maksmata, sest töötaja suhtes on käimas töö tulemust mitte kuidagi mõjutanud tsiviil- või kriminaalõiguslik vaidlus."

"Preemia maksmisel ei ole kaalumiskohta spordieetika vaates. Seda ongi raske mõõta ja hinnata ja Eesti spordielu üks püsivamaid vaidlusi on, kas eesmärk ikka pühitseb abinõu. Minu hinnangul mitte. Aga erandiotsust ei tehtud Tõnis Sildaru isikuomaduste või tegude kohta. Ainult treenerikutse puudumise kohta."

Toimetaja: Siim Boikov

