KUULA OTSE | "Võimla" uurib: kui hea Eesti võrkpallikoondis tegelikult on?

Eesti võrkpallikoondis Euroopa meistrivõistlustel alagrupist edasi ei pääsenud, aga tagas kohe järgmise aasta maailmameistrivõistlustel. Kui hea võrkpallikoondise seis tegelikult on? Kas Alar Rikberg peaks peatreeneriametis jätkama?

Rahvuste liiga mängudeks valmistuval jalgpallikoondisel on tõsine ründajate nappus. Kodune jalgpallihooaeg läheneb kulminatsioonile, sel nädalal saab hoo sisse korvpallisügis.

USA-s ralli võitnud Ott Tänaku WRC sarja naasmine on üha tõenäolisem. Iluuisutajad Niina Petrõkina ja Mihhail Selevko näitasid hooaja alguses suurepärast taset.

Räägime ka spordi kajastamisest. Kas väiksemad alad ja noortesport peaksid saama senisest märksa rohkem eetriaega?

Saates on Kristjan Kalkun, Anders Nõmm ja Juhan Kilumets.