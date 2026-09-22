X!

KUULA OTSE | "Võimla" uurib: kui hea Eesti võrkpallikoondis tegelikult on?

Varia
{{1790054820000 | amCalendar}}
Varia

Täna algusega kell 10.05 on Vikerraadio eetris spordiarutelusaade "Võimla".

Eesti võrkpallikoondis Euroopa meistrivõistlustel alagrupist edasi ei pääsenud, aga tagas kohe järgmise aasta maailmameistrivõistlustel. Kui hea võrkpallikoondise seis tegelikult on? Kas Alar Rikberg peaks peatreeneriametis jätkama?

Rahvuste liiga mängudeks valmistuval jalgpallikoondisel on tõsine ründajate nappus. Kodune jalgpallihooaeg läheneb kulminatsioonile, sel nädalal saab hoo sisse korvpallisügis.

USA-s ralli võitnud Ott Tänaku WRC sarja naasmine on üha tõenäolisem. Iluuisutajad Niina Petrõkina ja Mihhail Selevko näitasid hooaja alguses suurepärast taset.

Räägime ka spordi kajastamisest. Kas väiksemad alad ja noortesport peaksid saama senisest märksa rohkem eetriaega?

Saates on Kristjan Kalkun, Anders Nõmm ja Juhan Kilumets.

Toimetaja: ERR Sport

viimased uudised

09:39

KUULA OTSE | "Võimla" uurib: kui hea Eesti võrkpallikoondis tegelikult on? Uuendatud

09:17

Eesti koondise endiste juhendajate duellis selgus viimane veerandfinalist

08:57

Neel ja Olmos kaotasid Singapuris esimeses ringis

08:07

Eesti jahilaskurid näitasid Leedu võistlusel häid tulemusi

21.09

Rebasesabad lähevad maailma tippkoreograafi tehtud kavaga tiitlivõistlustele

21.09

Henri Veesaar sai tõsise põlvevigastuse

21.09

Pärnu korvpalliklubi läheb hooajale vastu kõrgete eesmärkidega

21.09

Baruto sõnul astub noor Eesti sumomaadleja karmi, aga muutuvasse maailma

21.09

Laura Lizette Sander saavutas MM-il 16. koha Uuendatud

21.09

ETV spordisaade, 21. september

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

21.09

Emma Triin Seer pürgib kõrgesse mängu: nukrutsemiseks aega pole

07.09

Andri Aganits: peame olema need, kes ise otsustavad mänge

07.09

Nõmme Unitedi tegevjuht uuest peatreenerist: Eric ei kõhelnud hetkekski

07.09

Tartu võrkpallijuht koondisest: minu meelest ei ole meil X-faktoriga mängijat

07.09

Olümpia jahilaskmise kõrval tegutseb ka arvukas Compak Sportingu harrastajaskond

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

21.09

Henri Veesaar sai tõsise põlvevigastuse

21.09

Eesti meeste võrkpallikoondis on kindlustanud koha MM-il

21.09

Teine Eesti alagrupikaaslane jõudis EM-il veerandfinaali

21.09

Tänak: tore oli jälle võistelda!

21.09

Lajal alistas endise maailma seitsmenda reketi

21.09

Drell tegi Leedu kõrgliiga debüüdis soliidse esituse

20.09

Rekordilainel Mihhail Selevko võitis Bergamo võistluse

21.09

Eesti naiskond sai maleolümpial seljavõidu, meeskond oli raskustes

21.09

Esapekka Lappi lõpetab sõitjakarjääri ja hakkab tulevikulootusele mentoriks

21.09

Malõgina kerkis maailma edetabelis karjääri kõrgeimale kohale

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo