Tartu Maratoni põhidistantsi võitis Kalev, naiste seas parim Mannima

Tartu Maratoni finiš (vasakult): Henri Roos, Fabian Stöck ja Christopher Kalev
Tartu Maratoni finiš (vasakult): Henri Roos, Fabian Stöck ja Christopher Kalev Autor/allikas: Timo Müürsepp
Pühapäeval toimunud Tartu suusamaratonil teenis esikoha Christopher Kalev, kuid esikolmik mahtus 0,2 sekundi sisse. Naiste arvestuses oli parim Tatjana Mannima.

Kalevi ajaks jäi 63 km klassikadistantsil kaks tundi, 49 minutit ja 57,4 sekundit. Lõpp kujunes äärmiselt pingeliseks ja Kalev lõpetas kaasmaalasest Henri Roosist vaid 0,1 sekundit parema ajaga, kolmanda koha pälvis tšehh Fabian Stocek, kes kaotas omakorda Roosile ühe kümnendiksekundiga.

"Üliäge! Rada oli hästi ette valmistatud arvestades Lõuna-Eesti väheseid lumeolusid. Oleme Roosiga viimastel võistlustel palju lõpusirgel madistanud ja siiani on tema peale jäänud, kuid täna oli kätes veel värskust," sõnas võitja Kalev.

Esikolmikule järgnesid Albert Unn (+4.41), Raido Ränkel (+9.55), Andres Juursalu ja sakslane Christian Winker (+10.46). Esikümnesse mahtusid veel Kaspar Vaher (+15.20), Peeter Poopuu (+15.20) ja Karel Tammjärv (+15.22).

Naiste seas oli kiireim Tatjana Mannima, kes sai kolme tunni, 26 minuti ja 2,4 sekundiga üldarvestuses 64. koha. Merilin Jürisaar kaotas Mannimale kaheksa minuti ja 50 sekundiga ja Kaisa Rooba üheksa minuti ja 59 sekundiga.

Poole lühemal distantsil ületas finišijoone esimesena Simon Uibo, kelle ajaks fikseeriti 1:32.29,7. Teise koha saavutas Sander Kask (+2.33), kes oli Veiko Aasmast vaid sekundi võrra kiirem. Naiste arvestuses oli parim Emma-Luisa Pajur ajaga 1:54.24,4, kes sai üldarvestuses 19. koha. Teine oli Elisabeth Astor (+0,4) ja pjedestaalile mahtus veel Marta Järviste (+1.05).

Klassikasõitudele oli kokku registreerunud 3661 osalejat, neist 2735 pikale distantsile ning 926 lühemale distantsile.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Tartu Maratoni põhidistantsi võitis Kalev, naiste seas parim Mannima

