Hispaanlased avasid arve viiendal minutil ning lõid avapoolajal üheksa väravat, lisades teisel poolajal veel kuus. 15:0 võit ei tähista aga rekordit, sest mullu lõi Maroko Uus-Kaledooniale lausa 16 väravat.

Hispaania resultatiivseim oli poolteist hooaega Madridi Reali akadeemias veetnud Rafa Cruz, kes lõi Fiji vastu viis väravat. Kübaratriki said kirja veel Roberto Tomas ja Guillermo Trujillano Ortega, Jorde Dominguez lõi kaks väravat ja jala said valgeks veel Marco David Company ja Yeremaiah Ramos.

Hispaania on alustanud turniiri kahe võiduga ja löönud kokku 20 väravat, Hiina väravasse löödi viis palli.