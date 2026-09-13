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FOTOD | Tallinna Maratoni võitis keenialane, Hussar teine

Kergejõustik
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Tallinna Maraton 2026
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Kergejõustik

Tänavuse Tallinna Maratoni põhidistantsil võidutses keenialane Evans Kimtai Kiprono. Teisena ületas finišijoone eestlane Karel Hussar, kelle abikaasa Liis-Grete sai naiste seas kolmanda koha.

Kiprono püsis jooksu esimeses pooles liidrite hulgas ning tegi oma rünnaku 30 kilomeetri peal. Viie kilomeetriga edestas ta lähimat konkurenti juba kolme ja poole minutiga, finišijoone ületas ta ajaga 2:12.48.

Teisena jõudis finišisse Karel Hussar ajaga 2:18.21, kaotust võitjale kogunes viis minutit ja 53 sekundit. Kolmanda koha sai keenialane Donald Kimaru Biwott ajaga 2:20.43, esikolmikule järgnes soomlane Jaakko Järvi ajaga 2:20.56. Esikümnesse mahtus kuus eestlast, Eesti meistrivõistluste arvestuses pääsesid Hussariga koos pjedestaalile Bert Tippi (2:28.34) ja Ando Õitspuu (2:28.58).

Naiste arvestuses sai esikoha keenialanna Vivian Cherotich, kes ületas joone 12. jooksjana (2:31.58). Teise koha sai kaasmaalane Rholex Jelimo Kogo (2:34.19) ning kolmandaks tuli Liis-Grete Hussar (2:38.42), kes kaotas võitjale kuue minuti ja 44 sekundiga. Külli Sizask sai Eesti meistrivõistlustel teise koha (2:39.03), Helen Bell kolmanda koha (2:39.19).

Teatemaratonis saavutas võidu Spordiklubi Deporte ajaga 2:28.53, järgnesid Päästeamet (2:36.58) ja Enefit (2:41.28).

Tallinna Maratoni tulemusi näeb siit.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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