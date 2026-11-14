Eesti suusatajad Olosel 30 parema sekka ei mahtunud

Eesti murdmaasuusatajad avavad traditsiooniliselt hooaja esimese lume võistlusel Soomes Olosel. Laupäeval toimunud 10 km eraldistardiga klassikasõitudes oli eestlastest parim Christopher Kalev 34. kohaga.

Meeste võistluse võitis venelane Saveli Korosteljov (25.35,5), kes edestas soomlast Ari Luusuat 5,4 ja norralast Erik Valnest 21,3 sekundiga. Kalev kaotas võitjale pooleteise minutiga. Martin Himma sai 43. (+1.38,0) ja Henri Roos 52. koha (+2.00,2).

Naiste võistlusel kuulus esikoht itaallannale Caterina Ganzile (29.40,00), kellele järgnesid soomlannad Jasmi Joensuu (+1,0), Johanna Matintalo (+8,1) ja Anni Alakoski (+11,5). 50 parema sekka mahtus kaks eestlannat: Teesi Tuul oli 47. (+3.07,9) ja Mariel Merlii Pulles 50. (+3.18,3).

Pühapäeval on kavas 10 km vabatehnikasõidud.