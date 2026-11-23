23-aastane Lajal, kes tõmbas oktoobris vigastuse tõttu hooajale joone alla, langes meeste tennise katusorganisatsiooni ATP esmaspäevases edetabelis viie koha võrra. Selle hooaja parimal nädalal maailma 140. reketiks kerkinud eestlane jätkab 169. reketina.

Daniil Glinka jäi 205. reale püsima, sama juhtus ka 873. real asetseva Markus Mölderiga. Kristjan Tamm kerkis kolme positsiooni võrra maailma 970. reketiks, Oliver Ojakäär langes seitsme koha võrra 1047. reale. Paarismängus edetabelis on kõrgeim asetus Glinkal, kes tõusis kahe positsiooni võrra 392. reale.

Meeste edetabeli tipus suuri muudatusi ei olnud, aga prantslane Arthur Fils kerkis seitsmendalt kohalt kuuendaks, möödudes Flavio Cobollist. Esireketina jätkab Alexander Zverev, kellele järgnevad Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Ben Shelton ja Daniil Medvedev.

Eesti naiste esireket Elena Malõgina langes WTA edetabelis ühe positsiooni võrra 300. reale. Maileen Nuudi langes nelja positsiooni võrra ning jätkab maailma 816. reketina. Paarismängu edetabelis on kõrgeimal kohal Ingrid Neel, kes jäi 52. reale püsima.

Maailma esireketina jätkab Jelena Rõbakina, kellele järgnevad Mirra Andrejeva, Arina Sabalenka, Coco Gauff ja Jessica Pegula.