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Hollandis peetud Eneco velotuur pakkus Ebrasele ootamatuid seiklusi

Jalgrattasport
Elisabeth Ebras
Elisabeth Ebras Autor/allikas: Photonews / Thomasz Smietana
Jalgrattasport

Hollandis lõppenud Eneco naiste velotuuril (UCI 2.1) pälvis valitsev grupisõidu Eesti meister Elisabeth Ebras (Lotto Intermarche Ladies) üldarvestuses 48. ja noorratturite konkurentsis 16. koha. Seejuures tuli viie päeva jooksul ette ootamatult palju seiklusi.

Velotuur algas The Hague teedel 3,1-kilomeetrise proloogiga, mille võitis kodupubliku rõõmuks Lieke Nooijen (Team Visma | Lease a Bike) ajaga kolm minutit ja 51 sekundit. Ebras jäi parimast 26 sekundi kaugusele, pälvides 47. koha, vahendab EJL.ee.

Esimesel grupisõiduetapil, millel oli pikkust 79,5 kilomeetrit, sai võidu eestlanna belglasest tiimikaaslane Sandrine Tas (1:51.24). Ebras ise ületas lõpujoone 51. positsioonil.

Päev hiljem ootas ees taas temposõidupingutus, distantsiks seekord 13,6 kilomeetrit. Taas näitas võimu Nooijen, sedapuhku ajaga 16 minutit ja 56 sekundit. Ebrase lõpuaeg jäi hollandlannast ühe minuti ja 45 sekundi kaugusele, mis andis tihedas konkurentsis 45. koha.

Reedel sõidetud 87,8-kilomeetrisel grupisõiduetapil pidi Ebras aga kriitilisel hetkel ratast vahetama, mispärast jäi ta peagrupist maha. Võimsa 19-kilomeetrise soolosõiduga oli parim hollandlanna Femke Markus (Team SD Worx – Protime; 2:11.449). Ebras lõpetas 58. kohal koos grupiga, mis jäi parimale alla üheksa minuti ja 19 sekundiga.

Eelviimasel etapil, mis lõppes Hollandi tuntud tõusu Col du VAM otsas, läks eestlannal hästi, kuid mõelda tuli ka tiimi liidri, Tasi peale. "Pidin palju minekuid katma ning raiskasin ennast sellega, mistõttu jäin viimasel ringil grupist maha," tõdes Ebras, kelle töö päädis Tasi kuuenda kohaga. Eestlanna (+2.17) ise sai 26. tulemuse.

Nendest seiklustest polnud aga veel vähe, sest 70,1-kilomeetrisel finaaletapil leidis Ebras ennast suurest kukkumisest. "Peale seda ei olnud enam võimalik peagruppi tagasi jõuda," lisas ta. Esikoha napsas endale belglanna Marthe Truyen (Fenix-Premier Tech; 1:48.09). Ebras (+7.35) finišeeris 47. kohal.

Velotuuri üldarvestuses oli parim Nooijen, kellele järgnesid Markus (+0.32) ja itaallanna Letizia Borghesi (AG Insurance – Soudal Team; 0+0.37). Ebras jäi võitjast 21 minuti ja 23 sekundi kaugusele, teenides 48. tulemuse.

Toimetaja: Siim Boikov

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