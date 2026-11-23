Kolmel korral paarismängus suure slämmi turniiri võitnud Harri Heliövaara partner Henry Patten teatas ootamatult, et lõpetab koostöö soomlasega, kes leidis aga kiirelt uue paarimehe.

Heliövaara tegi alles hiljuti Soome tenniseajalugu, kui kindlustas koos britt Henry Patteniga paarismängus aasta lõpuni edetabeli esikoha. Heliövaarast sai esimene soomlane, kes lõpetanud aasta esinumbrina mistahes mänguliigis.

Äsja toimunud ATP aastalõputurniiril võitsid soomlane ja britt ühe mängu ning kaotasid kaks. Pärast turniiri rääkis soomlane järgmise aasta plaanidest, millesse kaasas ka viimasel kahel hooajal tema paariliseks olnud Patteni, aga britt otsustas vaid paar päeva hiljem üllatuslikult koostöö lõpetada. "Henry teatas mulle täiesti ootamatult, et on järgmise aasta osas meelt muutnud. Sellele järgnes põhjalik järelemõtlemine, lugematu hulk sõnumeid ja kõnesid igas võimalikus suunas," rääkis Heliövaara.

Heliövaara leidis uue paarilise kiirelt ning järgmisest hooajast mängib soomlasest esinumber koos Julian Cashiga. 30-aastane britt võitis mullu koos Lloyd Glasspooliga Wimbledoni slämmiturniiri, maailma paarismängu edetabelis on Cash 22. real.

"Kaks ja pool aastat Henryga olid minu karjääri parimad, olen selle eest talle igavesti tänulik. Aga hetkel on peamiseks tundeks pettumus ja isegi viha," lisas soomlane.