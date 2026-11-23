Jalgpalli naiste meistriliigas läks hooaja lõpus suureks rebimiseks esiväravaküti koha peale. Neli suures mängus püsinud naist on kõik ka Balti turniiriks kogunenud koondises ja väravanälg on alles.

Naiste meistriliiga tippväravakütiks krooniti tänavu esmakordselt Saku Sportingu ründaja Katriin Saulus, kes sai kirja 21 väravat. Lähim jälitaja Liisa Rebane skooris ühe vähem, Lisette Tammik ja Kärt Hüdsi jäid 19 tabamusega kolmandat kohta jagama.

"Lõpp läks kuidagi pingeliseks. Esmakordselt ka ise tundsin viimastes mängudes, et kas nüüd tõesti peab ära lööma, enne ei ole sellist olukorda ju olnud. Aga ma ütleks, et lihtsalt tore boonus sellele aastale," rääkis Saulus.

Kolmekordne võitja Tammik ja Elva klubi hooaja väravatest üle poole skoorinud Hüdsi kinnitavad, et väravalööjate sisemine konkurents oli pigem boonus, mitte eesmärk omaette. "Kindlasti ei olnud see miski, mida ma püüdsin. Eelnevad aastad võibolla olen olnud, aga see on igal aastal erinev, see ei ole eraldi asi, mida püüda. Põhiline on see, et kui tiitel tuleb, siis on kõik hästi," ütles Tammik.

"Kui sa mängid võistkonnas, kes ei mängi kõrgete kohtade peale, siis oleks natuke egoistlik mõelda ainult enda peale, et mina pean need väravad kirja saama. Ehk siis, nii kui neid väravaid hakkas tulema, siis mõte läks, et okei, ründajana tahad ikka võimalikult palju väravaid lüüa ja tore oli viimase mänguni konkurentsis olla, et selles mõttes, väikese mõnusa võistlusmomendi see tekitas," lisas võimalik koondise debütant Hüdsi.

Koondis valmistub Balti turniiriks, mille avamäng Fääri saartega peetakse laupäeval. Katriin Saulus on seni koondises löönud ühe värava, kuid loodab sellele lisa saada.

"Kuna ma olen olnud siin vahepeal haige ja väikesed vigastused on olnud, siis ma ütleks, et hooaja lõpp on olnud päris hea isegi, viimaste meistriliiga mängude pealt. Et nüüd on viimane pingutus ja tuleb i-le ilus täpp panna," ütles Saulus.

Väravanälg kahe puhkusenädalaga kaduma pole läinud. "Ma arvan, et väravate löömine on seotud rohkem sellega, mis sul endal see vorm parajasti on - võibolla kui liigahooajal pole isegi palju väravaid löönud, võid koondisesse tulla, vorm on hea, ikka lööd!" sõnas Tammik.