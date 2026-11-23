San Francisco oli võitnud enne seda mängu üheksast mängust kaheksa ja toetunud peamiselt plahvatuslikule ründemängule, mida dirigeerivad peatreener Kyle Shanahan ja mängujuht Brock Purdy. Minnesota alustas hooaega kuue järjestikuse võiduga, aga tegi seda tänu äärmiselt agressiivse kaitsega.

Öösel vastu pühapäeva jäi aga selgelt peale San Francisco rünnak. 49ers skooris mängu esimesel rünnakul ja kuigi Vikingsil õnnestus avaveerandi lõpus viigistada, tegi San Francisco meeskond teise veerandi alguses 21:3 spurdi ja poolajapausile mindi 28:10 eduseisul. Vikingsi rünnak ei leidnud ka teisel poolajal hoogu ning 49ers võttis oodatud vastasseisus kindla 35:10 võidu.

Liiga kõige väärtuslikuma mängija auhinna kandidaat Purdy kogus 255 söödujardi ja viskas kolm touchdown'i, kaks neist George Kittle'ile. Lõpualasse jõudsid veel püüdja Mike Evans ja jooksja Christian McCaffrey, ühe touchdown'i skooris ka söödu vahelt lõiganud kaitsja.

San Francisco jätkab üheksa võidu ja ühe kaotusega NFC konverentsi liidrina, lähimad konkurendid on kaheksa võitu ja kaks kaotust kogunud Detroit Lions ning Chicago Bears.

Tiig will take that NBC https://t.co/qDVdg6BbHA — San Francisco 49ers (@49ers) November 23, 2026

AFC konverentsis on liider Buffalo Bills samuti kümnest mängust üheksa võitnud, pühapäeval alistas Bills divisjonirivaali Miami Dolphinsi 26:9 (20:6). Buffalost ühe võidu kaugusele jäävad Denver Broncos ja Kansas City Chiefs, Denver alistas pühapäeval Las Vegas Raidersi 38:24 (17:10) ning Kansas City alistas Arizona Cardinalsi 34:7 (27:7).

11. mänguvoorule tõmmatakse joon alla öösel vastu teisipäeva, kui Washington Commanders võõrustab Cincinnati Bengalsit.

Teised tulemused

Houston - Indianapolis 26:3

Philadelphia - Pittsburgh 19:16

Detroit - Tampa Bay 31:21

Dallas - Tennessee 51:30

Chicago - New Orleans 21:13

Carolina - Baltimore 35:33

LA Chargers - NY Jets 24:27

NY Giants - Jacksonville 23:18