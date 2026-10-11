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Hussarid võitsid Viljandi linnajooksu

Kergejõustik
Tallinna Maratoni põhidistants
Tallinna Maratoni põhidistants Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Kergejõustik

71. korda toimunud Viljandi linnajooksu põhidistantsil võidutsesid Karel ja Liis-Grete Hussar.

10,4 km pikkuse põhidistantsi võitis Karel Hussar, kelle võiduajaks jäi 33.13. Teise koha pälvis Morten Saetha, jäädes võitjast maha ühe minuti ja 27 sekundiga (34.40). Kolmandana lõpetas Josten Vaidem, kelle tulemuseks jäi 34.45, vahendab Marathon100.com.

Naistest oli kiireim Liis Grete Hussar, kellele märgiti tulemuseks 36.33. Nii Liis-Grete kui ka Karel Hussar võitsid Viljandi linnajooksu kolmandat korda järjest, Liis-Grete püstitas ka uue naiste rajarekordi. Teise koha sai ajaga 38.43 Minna Kelk, kaotades võitjale 2 minuti ja 10 sekundiga, talle järgnes kolmandana Liis Grete Atonen (40.54).

4,4 km pikkusel võistlusmaal oli kiireim Brandon Söödor (16.44). Teise koha võttis ajaga 17.41 Maru Kaigas, pjedestaalile mahtus veel 18.12 kirja saanud Emil Kaigas. Naiste seas võidutses sel distantsil Ulrika Laur, lõpetades ajaga 21.03. Esikolmikusse mahtusid veel Liis Ibrus (21.08) ja Elisabeth Aab (22.16).

Viljandi linnajooks oli ka Viljandi jooksusarja viimaseks osavõistluseks, siingi võtsid võidu Liis-Grete ja Karel Hussar. Meestest mahtusid sarja arvestuses esikolmikusse veel Morten Saetha ja Margus Hanni, naistest Minna Kelk ja Greete-Liisa Toom.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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