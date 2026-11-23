Sinner mängis viimati juulis Wimbledoni turniiril, kus tuli teist aastat järjest võitjaks. Pärast seda jäi ta parema põlve vigastuse tõttu väljaku kõrvale ja itaallane teatas oktoobris, et tõmbab hooajale joone alla ning valmistub järgmiseks aastaks.

"Oma meditsiinitiimi soovitusel läbib Jannik Sinner põlvepõletiku ravikuuri. Ravi otsustati alustada kohe, et anda Jannikule enne 2027. aastaks valmistumise alustamist vajalik aeg. Seetõttu ei saa Jannik enam 2026. aastal võistelda," teatas tema tiim oktoobris.

Sinner pidanuks väljakule naasma detsembri lõpus Riyadhis toimuval Six Kings Slami turniiril, aga väljaanne Corriere dello Sport kirjutas esmaspäeval, et 25-aastane itaallane käib põlve tõttu veel Soomes Lasse Lempaineni juures operatsioonil. Tavapäraselt taastutakse sellisest protseduurist neli kuud, mistõttu on tema osalus Austraalia lahtistel küsimärgi all.

Sinner saavutas 2024. aastal Austraalias oma karjääri esimese suure slämmi võidu ning võidutses seal ka mullu.