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Olümpiaraamat: Petrõkina langes olümpial vahetult enne võistlust varaste ohvriks

Iluuisutamine
Niina Petrõkina Milano Cortina taliolümpiamängude iluuisutamise naiste üksiksõidu vabakavas
Niina Petrõkina Milano Cortina taliolümpiamängude iluuisutamise naiste üksiksõidu vabakavas Autor/allikas: Hendrik Osula / Team Estonia
Iluuisutamine

Kui iluuisutaja Niina Petrõkina oleks tavaline sportlane, poleks ta ilmselt Milano Cortina taliolümpiamängudel võistelnud, sest saatuse poolt tema teele paisatud takistuste hulk oli meeletu.

Ent Petrõkina on eriti kõva karakteriga iluuisutaja, keda tavalised tõkked ei pidurda. Nagu ütleb hüüdnimi, mis Petrõkinale endale väga meeldib, on ta Preili Peatamatu. Esmaspäeval esitletavas Milano Cortina olümpiaraamatus avaldab Petrõkina loo autor Ott Järvelale, et tema teele heideti takistus suisa loetud tunnid enne otsustavat vabakava.

Eesti Olümpiakomitee ja raamatu välja andnud kirjastus Hea Lugu avaldavad katkendi Petrõkina seiklusest:

Olgu öeldud, et Petrõkina ja tema treener Svetlana Varnavskaja lükkasid kõik medalijutud juba enne võistlust otsustavalt tagasi ja rõhutasid: eesmärk on sõita nii hästi kui võimalik ja siis vaadata, mida kohtunikud otsustavad. Aga Eesti spordiavalikkus neid medalimõtteid ikkagi mõlgutas, sest kuigi erinevalt EM-ist on olümpial kohal ka iluuisumaailma kahe gigandi ehk USA ja Jaapani esindajad, siis... loota ju võis. Vabakava eel tundus mõistlik need mõtted aga kappi panna ja lihtsalt vaadata, milleks Petrõkina võimeline on.

Vabakava sõideti 19. veebruaril. Rahulikult ja planeeritult võistluseks valmistuda Petrõkina ei saanud, sest hommikuselt treeningult olümpiakülla naastes – kavas oli kerge lõunauinak enne võistluseks jäähalli naasmist – avanes tülgastav vaatepilt. Petrõkina ja Varnavskaja tuppa oli sisse murtud.

Varas oli sportlase ja treeneri asjades korralikult tuuseldanud. Varga sihtmärk polnud raha või varustus, vaid olümpiamärgid. Eelmise viie päeva jooksul olid naised, nagu kõigil olümpial osalejatel kombeks, olümpiakülas usinasti märke vahetanud. Mõlemal oli vahva kollektsioon, aga Varnavskaja oma oli varas ühes viinud.

"Ma olin enda märkide karbi natuke voodi alla lükanud. Võib-olla ei leitud üles ja seetõttu jäid alles. Igatahes olin väga-väga häiritud. Pidanuksin puhkama või lebama, aga ei suutnud. See oli vastik tunne. Kui seal oleksid olnud uisud, võinuks ta ju need ka ära viia," paneb juhtunu meenutamine Petrõkina ka mitu kuud hiljem õlgu võdistama.

"Nägin, et Svetlana oli siiralt kurb, sest nagu ta ütles, siis varastati mälestused. Ta oli neid terve nädala kogunud, vahetanud ja hoidnud. Ning siis keegi lihtsalt varastas need ära. Svetlana nukrust nähes tekkis mul tunne, et tahan need inimesed üles leida, neile silma vaadata ja kõik märgid tagasi nõuda."

* * *

Kuidas Petrõkina olukorda lahendas, saab lugeda värskelt ilmunud Milano Cortina olümpiaraamatust.

Toimetaja: Maarja Värv

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