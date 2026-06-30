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ISU lubab venelased ja valgevenelased neutraalse lipu all jääle tagasi

Talisport
Venemaa iluuisutaja Kamilla Valijeva.
Venemaa iluuisutaja Kamilla Valijeva. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Talisport

Rahvusvaheline uisuliit (ISU) teatas teisipäeval, et Venemaa ja Valgevene sportlased saavad edaspidi rahvusvahelistel võistlustel osaleda neutraalse lipu all.

Venelased ja valgevenelased on teatavasti uisualade rahvusvahelistelt võistlustelt eemal olnud alates 2022. aasta algusest. Nüüd on neil lubatud jääle naasta, kuid neutraalsete sportlastena, mis tähendab, et nad ei tohi kasutada võistlustel oma riigi sümboolikat (lipp, hümn, rahvusvärvides võistlusvormid jne).

Neutraalse sportlase staatuse saavad need uisutajad, kes ei ole seotud Venemaa või Valgevene relvajõudude või muude riiklike julgeolekuasutustega, ei ole osalenud mis tahes sõjalistes operatsioonides või Ukraina-vastases agressioonisõjas ning ei ole aktiivselt ja avalikult toetanud Venemaa relvajõude. Samad nõuded kehtivad ka sportlaste tugipersonali liikmetele.

2026/27 hooajaks kehtestatakse venelastele ja valgevenelastele kvoodid, mis on ISU sõnul tingitud sellest, et agressorriikide sportlased on eemal olnud kauem kui kolm aastat ja seetõttu nad ei ole saanud koguda reitingupunkte, millega suurematele võistlustele pääseda. Ühtlasi saavad Venemaa ja Valgevene sportlased osaleda võistkonnavõistlustel, kui neil õnnestub nendele kvalifitseeruda. 

Toimetaja: Henrik Laever

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