Liiv lõpetas Calgary MK-etapi seitsmenda kohaga

Kiiruisutamine
Marten Liiv
Marten Liiv Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Orange Pictures
Kiiruisutamine

Kiiruisutaja Marten Liiv pani Kanadas Calgarys toimunud maailma karika sarja etapile soliidse punkti, kui pälvis 500 meetri distantsi teisel läbimisel seitsmenda koha.

Calgary etapi avapäeval 1000 meetris kaheksanda koha ning teisel päeval 500 meetris 13. koha uisutanud eestlane sai 500 meetri teisel läbimisel ajaks 34,17, millega pälvis kokkuvõttes seitsmenda koha.

Võidu pälvis USA täht Jordan Stolz ajaga 33,79, Liiv kaotas talle 0,34 sekundiga. Esikolmikusse mahtusid veel isikliku tippmargi püstitanud poolakas Damian Žurek (33,85) ning korealane Jun-Ho Kim (33,99), kes edestas ühe sajandiksekundiga jaapanlast Wataru Morishiget (34,00).

Liiv on sel MK-hooajal nelja sõiduga kogunud 500 meetri distantsil 120 punkti, millega jätkab MK-sarjas 13. kohal. Liider on 211 punkti kogunud Stolz. 1000 meetri arvestuses on eestlane 70 punktiga seitsmes, Stolz on võitnud mõlemad sõidud ja jätkab 120 punktiga esikohal.

Järgmine MK-etapp toimub 5.-7. detsembrini Hollandis Heerenveenis.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

