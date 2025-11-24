Liiv lõpetas Calgary MK-etapi seitsmenda kohaga

Calgary etapi avapäeval 1000 meetris kaheksanda koha ning teisel päeval 500 meetris 13. koha uisutanud eestlane sai 500 meetri teisel läbimisel ajaks 34,17, millega pälvis kokkuvõttes seitsmenda koha.

Võidu pälvis USA täht Jordan Stolz ajaga 33,79, Liiv kaotas talle 0,34 sekundiga. Esikolmikusse mahtusid veel isikliku tippmargi püstitanud poolakas Damian Žurek (33,85) ning korealane Jun-Ho Kim (33,99), kes edestas ühe sajandiksekundiga jaapanlast Wataru Morishiget (34,00).

Liiv on sel MK-hooajal nelja sõiduga kogunud 500 meetri distantsil 120 punkti, millega jätkab MK-sarjas 13. kohal. Liider on 211 punkti kogunud Stolz. 1000 meetri arvestuses on eestlane 70 punktiga seitsmes, Stolz on võitnud mõlemad sõidud ja jätkab 120 punktiga esikohal.

Järgmine MK-etapp toimub 5.-7. detsembrini Hollandis Heerenveenis.