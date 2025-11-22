Liiv alustas Calgary MK-etappi kaheksanda kohaga

500 meetri distants on Calgarys Eesti aja järgi kavas laupäeva õhtul kell 21.58.

Esikoha teenis USA kiiruisutamistäht Jordan Stolz ajaga 1.06,006; talle järgnesid hollandlased Jenning De Boo (1.06,112) ja Joep Wennemars (1.06,441). Neljas oli taas ameeriklane Cooper McLeod, ajaga 1.06,621.

Liiv läbis 1000 meetrit ajaga 1.07,223, mis andis talle reedel kaheksanda koha. Nädala eest Salt Lake Citys püstitatud Eesti rekordile jäi Liiv seekord alla poole sekundiga.

Kiiruisutaja Marten Liiv tegi reedel avastardi hooaja teisel MK-etapil Kanadas Calgarys, kui saavutas 1000 meetri distantsil kaheksanda koha.

