Liiv jäi Calgarys 500 meetri distantsil esikümnest välja

Kiiruisutaja Marten Liiv jätkas laupäeval Kanadas Calgarys toimuvat maailma karika sarja etappi, kui pälvis 500 meetri distantsil 13. koha.

Eelmisel nädalal Salt Lake Citys uue rahvusrekordi (34,12) uisutanud Liiv uisutas Calgary etapil 500 meetrit ajaga 34,506, millega teenis kokkuvõttes 13. koha (+0,512).

Võidu noppis lõuna-korealane Jun-Ho Kim, kes sai ajaks 33,994. Hõbeda pälvis hollandlane Jenning De Boo ajaga 34,021, edestades napilt ameeriklast Jordan Stolzi, kes lõpetas ajaga 34,028.

Joonas Valge sai B-divisjonis samal distantsil ajaks 35,906 , millega pälvis 33. koha. Esikoha pälvis hiinlane Ziwen Lian ajaga 34,320, millega ta oleks A-divisjonis pälvinud 12. koha. Valge kaotas võitjale enam kui pooleteise sekundiga.

Calgary MK-etapil võisteldakse ka pühapäeval 500 meetri distantsil.

