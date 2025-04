Liiv: üritame ettevalmistusperioodil treeneritega paremini ühel lehel olla

Suurema osa aastast Hollandis treeniv Marten Liiv saab reeglina aprillis paar-kolm nädalat veeta kodumaal. Päris puhkuseks ei saa seda nimetada, sest jõusaali ja rattatreeningutega on ettevalmistus uueks hooajaks alanud.

Eelmise talve märksõnaks oli stabiilsus. Euroopa meistrivõistluste viies ning maailmameistrivõistluste üheksas koht, lisaks veel MK-sarja üldarvestuse kuues koht 1000 meetris on head tulemused, aga tegelikult ootas Liiv enamat - eriti oma põhidistantsil.

"See oli natuke teistsugune hooaeg, me tegime suvises ettevalmistuses natuke muid asju. Näiteks, kui me tavaliselt oleme teinud rulluisku, siis me jätsime rulluisu ära ja võtsime kavasse lühiraja kiiruisutamise, mis peaks parandama kurvitehnikat. Tegelikult seda oli näha, aga lihtsalt mis võib-olla puudu jäi, oligi selline sähvatus. Ja mille üle ma ise kindlasti rahul ei ole, on see 1000 meetri viimased 300 meetrit. Selle kallal me veel see suvi kindlasti arutame," kinnitas Liiv.

EM-i viienda mehe sõnul tuleb uuel ettevalmistusperioodil olla treeneritega ühel lainepikkusel. "Ma mäletan, et kui ma olin detsembris Hispaanias laagris, tahtsin ise hästi palju trenni teha, sest motivatsioon oli hea. Võib-olla see oli ka minu eksimus, et ma lihtsalt tegin rohkem, mis kavas oli. Nüüd see hooaeg me üritamegi rohkem kommunikeerida treeneritega, et siis oleme mõlemad ühel lehel," rääkis ta.

"Mida me muuta võiks: kindlasti see, et rasked ratta intervallid teeme natuke teistmoodi. Pakkusin välja, et tõstame lihtsalt vatid kõrgemaks ja teeme korduseid vähemaks, ehk siis oleks kehale raskem. See peaks siis aitama 1000 meetri viimasel ringil kaasa. Ja mis veel me arutasime, on see, et võib-olla ma hakkan järgmine hooaeg - just esimene pool - sõitma rohkem 1500 meetrit, mis on siis hea treening 1000 meetrile," rääkis Liiv.

Eelmisel olümpial seitsmenda koha saavutanud Liiv valmistub oma kolmandaks olümpiaks. Medalivõitjad 1000 meetri distantsil selguvad Milanos täpselt kümne kuu pärast. "1000 meetris TOP6 on saavutatud, sealt järgmine edasi samm teha on natuke keeruline, aga ma ootan põnevusega järgmist hooaega," kinnitas ta.

Olümpiatalve esimene MK-etapp toimub Salt Lake Citys novembri keskel.