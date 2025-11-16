Christopher Kalev eduka etteaste järel: ilmselt üks elu paremaid uisusõite

Laupäeval, 15. novembril võeti mõõtu 10 km klassikasõidus. Eestlastest tugevaima tulemuse tegi 23. kohal lõpetanud Christopher Kalev, kelle sõnul sujus kõik nagu pidi.

"Kaotus sellises konkurentsis alla minuti näitab selget edasiminekut tasemes. Suusad ja keha on igati konkurentsivõimelised. Esimese ringi sõitsin omas rütmis, jõudsin kiiresti eesolevatele norrakatele järgi ja sealt panime koos edasi. Teisel ringil sain ka [Federico] Pellegrinolt abi!"

Pühapäevase 10 km vabatehnikasõidu lõpetas Kalev 16. kohal. Ka sportlane ise oli soorituses positiivselt üllatunud. "Üllatavalt hea minek pärast kahte korralikku võistluspäeva. Ilmselt üks elu paremaid uisusõite," rõõmustas ta.

"Jaksasin kenasti kannatada ja suusad olid väga head. Tänud hooldemeestele! Mõlemal ringil sain ka konkurentidelt tempo üleval hoidmiseks veidi abi. Ühesõnaga igati eeskujulik hooaja avanädalavahetus ja tahaks loota, et läheb veel paremaks."

Lisaks Kalevile jõudis 30 parema sekka ka Martin Himma, kes lõpetas võistluse 27. kohal. "Läksin välja plaaniga alustada kõvasti kiiremini kui eile. Isegi kui läks päris raskeks, suutsin maksimumpingutust hoida ning hoogu üleval hoida. Nüüd on paar nädalat aega parandusi teha ja Ruka MK-etapiks valmistuda."

Naiste konkurentsis jõudis 30 parema sekka Mariel Merlii Pulles, kes tuli nii 10 km klassika- kui ka vabatehnikasõidus 27. kohale. "Hooaja esimesed distantsisõidud on tehtud — nüüd aeg analüüsida ja läbi mõelda, kuidas järgnevatel võistlustel tempot paremini jaotada," sõnas Pulles.