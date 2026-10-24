Serviti sai eurosarjas kaotuse, Mistra langes välja

Käsipalli European Cupi teises ringis Soome klubi BK46-ga vastamisi läinud Mistral oli nädalatagusest esimesest kohtumisest kaasas kuueväravaline kaotus. Kui mängu algus kulges võrdselt, siis esimese veerandtunni möödudes jäädi kaheväravalisse kaotusseisu. Soome kõrgliiga tabeli kolmandal klubil õnnestusid pealevisked ja rünnakud, vahet vähendada ei õnnestunudki.

"Tase on hea, soomlased mängivad hästi. Kõige rohkem jäi see meie taha, et taktikaliselt ei saanud hakkama ja nii see oli," ütles Mistra mängujuht Arno Vare.

Poolaja kaotas Mistra kolme väravaga 13:16, teine poolaeg kulges tagaajaja rollis, kokkuvõttes võeti vastu aga viieväravaline kaotus 24:29. Kuigi võõrsil peetud avamängus kaotati eelmisel nädalal kuue väravaga, polnud laupäevane esitus võõrsilmängust parem.

"Võib-olla isegi Soomes oli rohkem võitlust. Võibolla siin viimased 10-15 minutit andsime nagu alla ka, nägime, et see vahe on suur. Aga tahtsime ikkagi kodusaalis ka võita, aga kahjuks ei tulnud välja," rääkis Vare. "Pallikaotusi oli palju ja realiseerimisega oli okei, võib-olla see mäng oli parem ja see mängutarkus. See oli meil mõlemas mängus kehv ja sinna need mängud läksid."

Vare ise oli viie väravaga täna Mistra resultatiivseim. Eurosarjast välja pudenemise järel loodab ta koduses meistriliigas ja Balti liigas heas hoos jätkata. "Ikka nii palju võita kui võimalik. Teeme kõvasti trenni edasi ja vaatame kevadel, mis medalid või mis meil taskusse jäävad," lisas Vare.

Valitsev Eesti meister ja Balti liiga võitja Põlva Serviti alustas Euroopa karikasarja teisest ringist, Serviti vastane Iisraeli Holon oli avaringis võitnud konkurendi Itaaliast. Mitmete võõrmängijatega mehitatud, võimsa rünnaku ja tugeva kaitsega, Iisraeli klubi vastu kaotas Serviti poolaja 10:14 ja kogu kohtumise samuti nelja väravaga 26:30. Serviti resultatiivseimad olid Alfred Timmo seitsme ja Hendrik Varul viie väravaga.

Edasipääseja selgub kahe mängu kokkuvõttes. Korduskohtumine on juba pühapäeval ja algab Põlva hallis kell 17.