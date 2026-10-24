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Welco tähistas Premium liigasse saamist: siin tehakse asju hingega

Jalgpall
Foto: ERR
Jalgpall

Tartu Welco jalgpallimeeskond on võitnud sel hooajal esiliiga ja tõuseb esmakordselt meistriliigasse. Klubi teekond neljandast liigast Eesti jalgpalli kõrgliigasse kestis 18 aastat.

Esiliiga võitu tähistas Tartu Welco uhke paraadiga Emajõel. Kesklinna, Kaarsilla juurde oli meeskonda tervitama tulnud omajagu fänne. Just Welco tulihingelised poolehoidjad ehk Electric Legion on Eesti jalgpalliringkondades oma kirglikkuse poolest tuntud.

2008. aastal asutatud klubi jõudis 18 aastaga neljandast liigast kõrgseltskonda. Selle hooaja eel toodi peatreeneriks omaaegne Eesti koondise keskkaitsja Alo Bärengrub.

"Welcos tehakse asju hingega, kirega. Ma olen ise samamoodi emotsionaalne inimene, emotsionaalne treener. Ma arvan, et me mängime publikule. See on show. See, mis jalgpalliväljakul on – nad peavad mängima publikule. Ega see publik muidu meid vaatama ei tule. Ja ma arvan, et see on see, mis siin on tasakaalus," rääkis Bärengrub ERR-ile.

Lisaks Bärengrubile täitsid õnnestunud hooaja puhul täiendustena kandvat rolli klubiga liitunud Kenlou Laasner ja Enrico Veensalu. "Me nägime, et meil on vaja mingeid kindlaid tugevdusi võistkonda. Me leidsime need mängijad ja hooaega me tegelikult alustasime selle teadmisega, et meie ainus eesmärk sel aastal on tiitel," sõnas klubi tegevjuht Edgar Leht.

Meistriliiga tähendab teistsugust väljakutset. Klubi plaanib meeskonda kindlasti tugevdada, kuid mitte olla praeguste mängijate suhtes tänamatu. Welco vaim ja hing peavad säilima. "Me tahame siia tuua neid mängijaid, kes siia sobituksid. Kes saaksid aru ka sellest, et Welcos, Eesti kõige ägedama publiku ees mängimine on au ja privileeg, mida sa kuskil mujal Eesti jalgpallis kogeda ei saa," ütles Leht.

Bärengrubi sõnul pole Welco pärast muretseda vaja. "Ma näen, et kõik tunnevad meie pärast meeletut muret. Kuidas me ikka hakkama saame seal? Ma mõistan seda, muidugi. Ma saan väga hästi aru, mis meid ees ootab. Ma olen olnud selles rollis, ma olen olnud underdog meeskonnas meistriliigas," ütles peatreener.

"Võib-olla kui see energia, mis meil siin on, see kannab, siis on kõik võimalik. Ma usun, et jalgpalli võlu ongi see, et väiksem võib alati suuremat võita," lisas ta.

Järgmisel hooajal näeb A Le Coq Premium liigas seega tulist Tartu derbit Welco ja Tammeka vahel.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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