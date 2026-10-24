Rooba tegi kahele väravale eeltööd, aga KooKoo kaotas

KooKoo võõrustas kuuekordset Soome meisterklubi Jokerit, kes naasis sel hooajal kõrgliigasse. Võõrustaja läks juhtima juba pärast esimest minutit, mil Ville Meskanen tabamuseni jõudis. Sellele väravale andis söödu Rooba.

Jokerit jõudis avaperioodi lõpuks viigini ning läks teisel kolmandikul juhtima, kuid KooKool õnnestus siis viigistada. Otsustavale kolmandikule mindi siiski vastu Jokeriti 3:2 eduseisul, mis paisus kuus minutit pärast perioodi algust ka kahele väravale. KooKool õnnestus korra veel vahet lihvida, kui Veeti Miettinen taaskord Rooba söödust tabamuseni jõudis.

Paraku ei õnnestunud võõrustajal kaotusseisust välja tulla ning Jokerit viskas veel kaks väravat, vormistades kindla 6:3 (1:1, 2:1, 3:1) võidu.

Kristjan Kombe sai aga laupäeval võidurõõmu nautida, kui Kuopio KalPa alistas võõrsil Oulun Kärpät 5:1 (0:1, 3:0, 2:0). Eestlane veetis jääl 13 ja pool minutit ning selle aja jooksul jäi KalPa kahe tabamusega plussi.

KalPa jaoks oli see hooaja kuues võit, 19 punktiga ollakse 17 tiimi konkurentsis 14. real. Rooba ja KooKoo hooaeg on olnud kole ning 17 mänguga on kogutud vaid kaks võitu, üks neist lisaajal. Seitsme punktiga ollakse viimasel tabelireal.