Kalev sai Olosel 16. koha, Himma ja Pulles ka 30 seas

Soomes Olosel toimuvatel murdmaasuusatamise FIS-i võistlustel tegi ka pühapäeval Eesti koondislastest parima tulemuse Christopher Kalev, kes sai meeste 10 km eraldistardist vabatehnikasõidus 16. koha.

Sõidu võitis sakslane Anian Sossau-Daubermann ajaga 23.26,4. Teise koha sai norralane Preben Horven, kaotades 7,9 sekundiga ning kolmas oli soomlane Joni Mäki, jäädes võitjale alla 15,5 sekundiga. Vaid 0,2 sekundiga kaotas omakorda Mäkile sakslane Florian Notz.

Kalev lõpetas 16. kohaga, kaotades võitjale 40,5 sekundiga. 30 parema sekka jõudis ka Martin Himma, kes sai 27. koha, kaotust võitjale 57,8 sekundit.

Henri Roos oli 51. (+1.42,3), Albert Unn 54. (+1.49,4), Robert Sarapuu 61. (+2.00,4), Ralf Kivil 62. (+2.04,0), Leiner Juss 76. (+2.39,1), Stefan Kivil 79. (+2.45,6), Toni Andree Saarepuu 86. (+3.08,0), Olle Ilmar Jaama 87. (+3.08,6), Oskar Lehto 88. (+3.10,7), Daniel Varikov 90. (+3.17,9) ja Lars Piirmann 97. (+3.26,8). Ülejäänud eestlased saja sekka ei mahtunud, kokku finišeeris koguni 150 meest.

Naiste 10 km eraldistardist vabatehnikasõidus oli eestlannadest parim Mariel Merlii Pulles, kes sai 27. koha, kaotades võitjale 2.02,9.

Teesi Tuul sai 38. (+2.43,6), Gerda Kivil 46. (+3.30,0), Teiloora Ojaste 56. (+4.23,7), Ann Lii Unn 63. (+4.57,7) ja Marie Elise Aug 77. koha (+7,31,0). Sõidu lõpetas 85 naist.

