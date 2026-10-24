Audentes pidi Balti liigas koduväljakul kaotusega leppima

Audentes/Solarstone sai võrkpalli Balti liigas oma kolmanda järjestikuse kaotuse, kui pidi kodupubliku ees tunnistama Ezerzeme/DU/Homelike paremust neljas geimis.

Audentes kaotas avageimi kindlalt 15:25 ning jäi ka teises geimis tagaajaja rolli, jäädes 0:2 kaotusseisu. Kolmandas geimis pääses Audentes varakult juhtima ning saavutas ühel hetkel seitsmepunktilise edu, kuid lubas seejärel külalistel ikkagi viigistada. Võõrustajal õnnestus siiski tulemusega 26:24 geimivõit kirja saada.

Audentes mängis ka neljanda geimi alguses hästi ja läks viiega juhtima, aga Daugavpilsi kohtumine vormistas seejärel 3:1 (25:15, 25:20, 24:26, 25:23) võidu.

Mark Norman Soome tõi Eesti klubile 18 punkti (+15), Carl Kreek lisas omalt poolt 16 (+5) ja Reio Markkus Lepp 12 punkti (+4). Ezerzeme/DU/Homelike resultatiivseim oli 22 punkti toonud Sandis Vilcans (+16).

Laupäeva õhtul käis väljakul ka Võru Barrus, kes pidi võõrsil tunnistama Robežsardze/RSU paremust tulemusega 3:1 (30:28, 14:25, 25:18, 25:23). Barruse eest tõi Robin Kahu 16 punkti (+9) ning Henri Treial (+4) ja Brendan Louthain (0) 12 punkti.