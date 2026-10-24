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Kaur Alle võitis sel nädalal teise ultrajooksu

Kergejõustik
Kaur Alle (arhiivipilt).
Kaur Alle (arhiivipilt). Autor/allikas: Aet Kiisla
Kergejõustik

Saarlane Kaur Alle sai hakkama sellega, et võitis samal nädalal Eestis kaks ultrajooksu.

Laupäeval Haanjas peetud Haanja Ultra100 nimelisel ultrajooksul läbis saarlane 100 kilomeetrit kõige kiiremini, olles finišis ajaga 8:53.16.

Esmaspäeva hommikul oli Alle lõpetanud 41 jooksutunniga võidukalt backyard ultra võistkondlike maailmameistrivõistluste Eesti osavõistluse, läbides selle ajaga 274,9 kilomeetrit.

Sellega ületas Alle oma isikliku ultrajooksude võitmise kiirusrekordi, sest augustikuus oli ta võitnud 20 päeva jooksul Keilas Heavy metal ultra ja Sillamäel tulnud 100 kilomeetri jooksus Eesti meistriks.

Haanjas sai teise koha Armo Lüütsepp ajaga 9:21.20. Kolmandana lõpetas parim naine Kadiliis Kuiv, kes sai ajaks 10:22.17.

Meestest mahtusid esikuuikusse veel: 3. Rivo Peterson 10:22.23, 4. Erko Kiuru 10:40.36, 5. Kristo Valtin 10:58.19 ja 6. Priit Valk 11:04.19.

Naistest oli teine Helen Leuska (12:11.15) ja kolmas Anni Kingsepp (13.36.29).

100 kilomeetri tulemuse sai kirja 55 jooksjat.

Toimetaja: Rene Kundla

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