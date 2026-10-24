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Tartu Ülikool pani TalTechi esimeses ülikooliderbis paika

Korvpall
Tartu Ülikool Maks & Moorits.
Tartu Ülikool Maks & Moorits. Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Korvpall

Korvpalli Eesti-Läti liigas läksid esimest korda sel hooajal vastamisi Tartu Ülikool Maks & Moorits ja TalTech/Alexela, ülikooliklubide vastasseisus sai kindla võidu Tartu Ülikool. Võidulisa teenis ka Bigbank/Kalev.

TalTechil kadus hooaja esimeses ülikooliderbis kontroll päris kiirelt, Tartu Ülikool saavutas avaveerandi lõpuks kuuepunktilise edu ning kasvatas selle poolajaks 12-punktiliseks. Teisel poolajal stsenaariumis muudatusi ei tulnud ning Tartu Ülikool purjetas kodupubliku ees äärmiselt kindlale 65:41 (15:9, 21:15, 12:9, 17:8) võidule.

Neli Tartu Ülikooli mängijat jõudis kahekohalise punktisummani, resultatiivseim oli 16 punkti ja üheksa lauda kogunud Christopher Maidoh. Märt Rosenthal lisas omalt poolt 12 punkti, viis lauda, neli korvisöötu ja neli vaheltlõiget. Tartu jäi mängu jooksul vigastuse tõttu ilma kapten Marten Paasojast ja Mack Smith-Mcewenist.

TalTech tabas väljakult viskeid vaid 25-protsendiliselt (15/60), seejuures kolmepunktijoone tagant vaid 14-protsendilise täpsusega (4/27). Resultatiivseimad olid kaheksa punkti visanud Siim-Markus Post ja Jorgen Rikberg.

Bigbank/Kalev võõrustas Nord Spordihoones Keila Basketit ning läks pärast aeglast algust teisel veerandil 22 punktiga juhtima. Teisel poolajal paisus edu ka 25-punktiliseks, lõpusireeni kõlades jäi tabloole Kalevi kindel 98:77 (23:23, 32:12, 27:28, 16:14) võit.

Kalevi liidriteks kerkisid vennad Kaspar ja Rasmus Vuks, Kaspari arvele jäi 20 punkti ja kolm lauapalli, Rasmus lisas omalt poolt 16 punkti ja kolm korvisöötu. 16 punkti panustas ka Hugo Toom. Keila Basketi resultatiivseimaks kerkis 21 punkti ja 11 lauapalli kogunud Peteris Salmins.

Kaotusega pidi leppima ka teine Keila klubi, kui Korvpallikool jäi võõrsil Riia Zellille alla tulemusega 70:103 (18:25, 21:27, 14:26, 17:25). Johannes Kirsipuu kogus Keila KK eest 14 punkti ja viis lauapalli, Zelli resultatiivseimaks kerkis Tomas Talcis.

Lisaks peeti kaks Läti siseasja: Ventspils alistas Ogre 92:88 (23:29, 29:22, 23:19, 17:18) ning Riia VEF alistas Valmiera 97:89 (22:16, 20:17, 27:27, 28:29).

Tabeliseis

1. Riia VEF 7-0
2. Riia Zelli 6-0
3. Valmiera 6-1
4. Ventspils 5-2
5. Tartu Ülikool 4-2
6. Kalev 4-2
7. TalTech 4-3
8. Riia Juuniorid 2-3

9. Ogre 2-4
10. Keila KK 2-4
11. Pärnu 1-3
12. Liepaja 1-5
13. Viimsi 1-5
14. Läti Ülikool 1-6
15. Keila Basket 0-6

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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