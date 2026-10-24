Selevko näitas GP-etapi lühikavas teist tulemust

Hooaja avavõistlusel USA-s teenis Selevko oma lühikava eest 87,65 punkti. Septembris sai ta Saksamaal toimunud ISU Challenger etapil 81,56 punkti. Tema märtsikuiselt MM-ilt pärit isiklik rekord on aga koguni 96,49 punkti.

"Plaanisin kahte neljakordset hüpet, aga kahjuks need ei õnnestunud. Arvan, et läksin närvi," kommenteeris Selevko pärast esitust. "Lutzu juures pisut jalad värisesid ja arvan, et see mõjutas ka toe loop'i. Need olid väga suured vead. Olin hinnetest üllatunud ja olen kohtunikele tänulik, et nad mind nii hästi hindasid."

Angers'is asus liidrikohale kohalik lemmik Adam Siao Him Fa, kes teenis lausa 102,46 punkti. Selevkole järgnevad aga Seo Min-kyu (Lõuna-Korea; 83,83 punkti), Mihhail Šaidorov (Kasahstan; 80,25), Jacob Sanchez (USA; 79,63) ja Francois Pitot (Prantsusmaa; 79,46).

Meeste üksiksõidu vabakava on kavas pühapäeval, 25. oktoobril. "Soovin lihtsalt tänase unustada ja esitada kava nii, nagu tean, et suudan," sõnas Selevko. "Näidata seda, mille kallal olen töötanud ja demonsteerida oma elemente."