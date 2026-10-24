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Maailma hinnatumaid väravavahte vahetas NHL-is klubi

Jäähoki
Connor Hellebuyck
Connor Hellebuyck Autor/allikas: SCANPIX / Alamy
Jäähoki

Jäähokiliiga NHL üks paremaid väravavahte Connor Hellebuyck lahkus Winnipeg Jetsist ja hakkab mängima New Jersey Devilsi ridades.

33-aastase puuriluku eest pidi New Jersey andma vastu tänavuse talendikorje 12. valiku Alexander Commandi, ründaja Dawson Merceri, väravavaht Nico Dawsi, ründaja Nick Bjugstadi, 2027. aasta talendikorje seitsmenda ringi valiku ja 2029. aasta teise ringi valiku.

Hellebuyck oli avaldanud suvel soovi Winnipegist lahkuda, aga kiirelt see teoks ei saanud ja kuna ameeriklane ei osalenud treeninglaagris, siis jättis Kanada klubi ta hooaja eel oma koosseisust välja. Seejuures oli Hellebuyck 2023. aastal sõlminud klubiga seitsme aasta pikkuse ja 59,5 miljonit USA dollarit väärt lepingu.

Liigas enam kui 600 kohtumist pidanud Hellebuyck on NHL-is väga hinnatud ja võitnud kolmel korral (2020, 2024, 2025) ka selle tõestuseks Vezina trofee, mida antakse igal hooajal just parimale väravavahile. Tänavu oli ta ka olümpiavõitjaks kroonitud Ameerika Ühendriikide koondise esinumber.

Winnipeg Jetsis oli ta mänginud kogu oma senise karjääri alates debüüdist hooajal 2015/2016. Hellebuycki uus klubi New Jersey Devils hoiab idakonverentsis hetkel kümnest mängust kogutud 12 punktiga seitsmendat kohta. Läänekonverentsis mängiv Winnipeg on kogunud 11 punkti ja asub kümnendal positsioonil.

Toimetaja: Siim Boikov

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