Tormis Laine: tahan naasta selle juurde, mis viis läbimurdeni

Pärast kevadel Global Racingu tiimist lahkumist treenib Laine eratiimis Ratel Racing, Hugh Brooksi käe all. Ettevalmistusperiood on Laine jaoks olnud vastuoluline: suvine töö kulges plaanipäraselt, kuid Uus-Meremaa laager pani sportlase tõsiselt proovile. Ometi tunnevad nii sportlane kui ka treener vahetult enne hooaja algust, et on taas õigel teel.

"Olen füüsiliselt heas kohas. Kui mitte elu parimas vormis, siis sellele väga lähedal. Ja olen suutnud tervena püsida," rääkis Laine.

Ka esimene treeninglaager Leedu sisehallis oli nii sportlase kui treeneri sõnul väga produktiivne – keskenduti nii slaalomi- kui suurslaalomi tehnilise poole lihvimisele. Uus-Meremaal läks aga teisiti. Lumeolud olid Laine sõnul parimad, mida ta seal on kogenud, ning ka suusapäevi oli palju, kuid varustuse valik ebaõnnestus.

"Mul läks saapa seadistus täiesti käest ära – kevadel valitud saapad ei sobinud sealsete oludega mitte kuidagi. Mäesuusatamine on materjali- ja tehnikaala. Kui saapad ja suusad ei toimi, siis ei tule ka tulemust. Väga frustreeriv on olla kuus nädalat laagris ja tunda, et asi ei lähe paremaks. Näed vaeva, aga tunned, et seisad paigal," sõnas Laine. "Laagri lõpus mõtlesin, mida ma üldse teen. See oli väga raske aeg, üks raskemaid minu sportlaskarjääris. Ikka hakkad küsima, kas sa ise teed midagi täiesti valesti, et hakkama ei saa."

OM2026: Mäesuusatamise meeste suurslaalom Autor/allikas: Kiur Kaasik/Delfi Meedia

Brooksi hinnangul kujunes olukord keeruliseks mitme asja koosmõjul. "Oli tunda eelmise hooaja järelmõjusid – pidime uuesti leidma rõõmu suusatamisest. See on väga-väga oluline. Kui sa sporti ei naudi, mis mõte sel siis on?" rääkis treener. "Kui pead korraga mitut lahingut ja oled ligi kaks kuud laagris, siis aeg venib. Aga Tormis ei andnud alla. Ta tõusis igal hommikul üles ja läks uuesti mäele."

Laine peab tagasi vaadates suurimaks veaks seda, et ei võtnud laagrisse kaasa teisi saapamudeleid. "Olin kevadise testimise põhjal nii kindel, et just see on minu saabas. Kevadel on olud aga teistsugused. Arvesse tuleb võtta ka seda, et olin pärast pikka ning kurnavat hooaega sportlasena hoopis teises kohas kui praegu. Mõtlesin, et ülejäänu on vaid peenhäälestus. Laagri lõpuks oli aga selge, et saabas ei toimi. Isegi halval päeval ei oleks mu tulemused suusatades sellised nagu nad olid," ütles sportlane.

Pööre tuli oktoobri alguses Kesk-Euroopa liustikel, kus hakati katsetama uusi saapaid. "Saapa mudel, mille oktoobris välja valisime, on nüüd päriselt see, mis mulle sobib. Ka enesekindlus on tagasi tulemas. Loomulikult võtab kõik aega, kuid iga mäel veedetud päevaga lähevad asjad samm sammult paremaks," rääkis Laine.

Laine sõnul aitas just väike ja lähedane tiim tal raskest ajast üle saada. Lisaks temale treenib Ratel Racingus vaid Andrej Drukarov. "Kogu tiim on keskendunud meie kahe arengule. Muudatused saame kiiresti ellu viia, kõik annavad endast 110% ja kõigil on midagi tõestada. Hindan väga, et saan oma treeneriga sajaprotsendiliselt avatud olla," sõnas Laine.

OM2026: Mäesuusatamise meeste suurslaalom Autor/allikas: Kiur Kaasik/Delfi Meedia

Tuleva hooaja alguses keskendub Laine eelkõige suurslaalomile. "Kahel alal korraga august välja tulla on väga raske. Üritame kõigepealt suurslaalomi kallal töötada ja seejärel vaatame uuesti slaalomi poole," selgitas ta.

Levi ja Gurgli MK-etapid on plaanis vahele jätta ning kasutada aega selleks, et baasi laduda ning materjali testida. Hooaja eesmärke ei mõõda Laine kohtades, vaid arengus. "Tahan naasta selle juurde, mis viis mind üle-eelmisel hooajal läbimurdeni. Plaanin keskenduda oma suusatamisele ja arengule, tulemused tulevad selle tagajärjena," sõnas Milano Cortina taliolümpial osalenud mäesuusataja.

Nädalavahetusel peetaval MK-sarja avaetapil Söldenis ootab ees raske ülesanne. "Alates 2019. aastast ei ole Söldenis keegi numbriga üle 50 kolmekümne parema sekka sõitnud," märkis treener Brooks. "Tormisele aga seesugune järsk rada meeldib ja sobib. Kui olud peavad, on võimalik palju ära teha."