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Ameeriklanna alustas MK-hooaega karjääri esimese võiduga

Mäesuusatamine
Paula Moltzan
Paula Moltzan Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Mäesuusatamine

Laupäeval tehti Austrias Söldenis algust mäesuusatamise maailma karika sarja hooajaga, mille avaetapil saavutas ameeriklanna Paula Moltzan oma karjääri esimese võidu.

32-aastane Moltzan tuli esimesel laskumisel lumises Söldenis alla ajaga 1.07,86 ning läks sellega viiendale kohale. Teisel laskumisel sai ta ajaga 1.06,96 samuti viienda koha, aga koondtulemus 2.14,82 jäi päeva parimaks. Tegemist on ameeriklanna karjääri esimese võiduga MK-sarjas, varasemalt on ta kuuel korral teise koha saanud.

"See tundub nagu muinasjutt. See on ebareaalne, mul läheb natuke aega, et sellega ära harjuda," ütles võidukas ameeriklanna pärast võistlust. "Olen selle võidu nimel palju tööd teinud, aga ma ei oleks eales arvanud, et saan selle avaetapil kätte. See tähendab, et teen midagi õigesti."

Võidust jäi napilt ilma albaanlanna Lara Colturi, kes kaotas Moltzanile kokkuvõttes vaid ühe sajandiksekundiga (2.14,83). Pjedestaalile mahtus veel sakslanna Emma AIcher (2.15,34), kes kaotas võitjale 0,52 sekundiga.

Esikolmikust jäi esimesena välja rootslanna Sara Hector (2.15,45), kes kaotas võitjale 0,63 sekundiga. Mullu MK-sarja suurslaalomi arvestuses teise koha saanud Camille Rast saavutas uue hooaja esimesel etapil kuuenda koha (2.15,63; +0,81), USA täht Mikaela Shiffrin oli avalaskumise kiireim, aga sai kokkuvõttes seitsmenda koha (2.15,65; +0,83).

Pühapäeval alustavad hooaega ka mehed, võistlustulle asub ka Tormis Laine.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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